"Не треба засмучуватися, клоуне!" Мілевський посварився з фоловером через День Валентина

Одному з підписників футболіста не сподобався його веселий настрій після поразки. Артем відповів

Нападник "Миная" Артем Мілевський, який напередодні з поразки дебютував за закарпатців в УПЛ, поскандалив з одним зі своїх фоловерів.

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Причиною для словесної пересварки в соцмережах став пост Мілевського, який з нагоди Дня Валентина побажав підписникам в Instagram: "Всім любові й добра в житті. Головне – знайти потрібних людей".

При цьому Мілевський був одягнений у свою фірмову бузкову шапку й усміхався.

Останній факт обурив фоловера футболіста Сергія Довганя.

"Чудовий настрій після пр**бу", – дорікнув Мілевському підписник.

Артем не змовчав і гостро відповів кривдникові: "Не треба засмучуватися, все життя попереду, клоуне!"

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У такий спосіб Мілевський змусив уболівальників згадати свою легендарну фразу одному з гравців БАТЕ: "Зачекай, ми ще до Мінська приїдемо, клоуне!"

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Раніше ми писали, що в Білорусі вкололи Мілевського за виконання з рукою на серці "Ще не вмерла" перед матчем "Минай" – "Львів" (1:2). "Байдуже, який гімн співати?" – дорікнув Артемові його білоруський фоловер.

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Дивіться, як Мілевський дебютував за "Минай"

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