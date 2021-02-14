Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Не треба засмучуватися, клоуне!" Мілевський посварився з фоловером через День Валентина

14 лютого, 20:35

Олег Люлька Олег Люлька

Одному з підписників футболіста не сподобався його веселий настрій після поразки. Артем відповів

Нападник "Миная" Артем Мілевський, який напередодні з поразки дебютував за закарпатців в УПЛ, поскандалив з одним зі своїх фоловерів.

Реклама

Причиною для словесної пересварки в соцмережах став пост Мілевського, який з нагоди Дня Валентина побажав підписникам в Instagram: "Всім любові й добра в житті. Головне – знайти потрібних людей".

При цьому Мілевський був одягнений у свою фірмову бузкову шапку й усміхався.

Останній факт обурив фоловера футболіста Сергія Довганя.

"Чудовий настрій після пр**бу", – дорікнув Мілевському підписник.

Артем не змовчав і гостро відповів кривдникові: "Не треба засмучуватися, все життя попереду, клоуне!"

Реклама

У такий спосіб Мілевський змусив уболівальників згадати свою легендарну фразу одному з гравців БАТЕ: "Зачекай, ми ще до Мінська приїдемо, клоуне!"

Читайте також: У чемпіонаті України забито гол "п'ятою точкою". Мілевський тепер на дні

Раніше ми писали, що в Білорусі вкололи Мілевського за виконання з рукою на серці "Ще не вмерла" перед матчем "Минай" – "Львів" (1:2). "Байдуже, який гімн співати?" – дорікнув Артемові його білоруський фоловер.

Реклама

Дивіться, як Мілевський дебютував за "Минай"

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

соцмережі День Валентина Артем Мілевський

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковського на матчі АПЛФутбол
"У мене все ріденьке і малогабаритне": Влада Седан про те, чому її не буде в PlayboyФутбол
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!
Плащ на голому тілі: дружина футболіста Мар'яна Шведа – теж в ударі!Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти