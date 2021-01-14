Милевский порвал со своей девушкой

С белоруской Валерией, у которой есть сын не от Артема, футболист был вместе более двух лет

Артем Милевский расстался со своей девушкой – белорусской шатенкой Валерией, с которой был вместе два с половиной года. Поговаривали даже, что дело у Милевского шло к свадьбе. Но после новогоднего перехода из брестского "Динамо" в закарпатский "Минай" футболист заявил, что они уже не пара.

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Об этом сообщает ТаТоТаке.

"Я был в отношениях два с половиной года. Это были самые длительные отношения в моей жизни. Таких вообще ни с кем не было, – заявил Милевский. – Для меня это непростая тема. Не очень люблю вспоминать ее, обсуждать. Только недавно все прекратилось"

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Впрочем, Милевский не исключает, что может снова сойтись с Валерией: "Жизнь покажет. Многие пары возвращаются к отношениям, многие – нет. Пока – стоп".

"Думаю, перерывы идут на пользу", – добавил Милевский, на днях отметивший 36-летие

Напомним, о романе Милевского и Валерии заговорили в январе 2019 года после того, как пара отпраздновала вместе Новый год. Одни тогда были рады, что у ветреного форварда налаживается личная жизнь, а другие делали ставки, сколько продлятся эти отношения.

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Валерия – основатель бренда женской одежды Graphite, которую, как шутит девушка, "нужно носить эротичным, ироничным и непринужденным способом". Также она – владелица салона красоты в Минске и его главная реклама.

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Известно, что Милевский предпочитает девушек своего возраста. Валерия – из этой категории.

У нее есть сын Иван, которому в мае исполнилось 11 лет. Бывший муж девушки и отец Ивана – олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович. Пара встречалась два года и расписалась в 2009-м. Но в 2015 году брак Валерии с гребцом развалился.

Отметим, что не так давно другой экс-форвард "Динамо" Артем Кравец и его супруга Анна заявили о том, что расстаются. Но позже Кравец рассказал, что они не успели развестись из-за карантина, а после него все наладилось.

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