ТОП-10 скандалов Милевского после "Динамо": секс с Канделаки, пьяные ДТП и Ferrari в хлам

Главное, чем "прославился" одиозный футболист за восемь лет своего отсутствия в чемпионате Украины

Артем Милевский отмечает свой первый день рождения в статусе игрока "Миная". 12 января бывшей звезде киевского "Динамо" исполнилось 36 лет.

Реклама

Напомним, накануне Нового года Милевский подписал с закарпатским клубом контракт до лета 2022-го.

Уже в феврале Милевский сможет дебютировать за "Минай" в чемпионате Украины, где не играл восемь лет. Скучно не будет!

Ведь это – Милевский.

Мы вспомнили главные скандалы, которые случились с Артемом после ухода из киевского "Динамо" в 2013-м до возвращения в украинскую Премьер-лигу сезона 2020/21. А их было немало...

Реклама

Артем Милевский / Фото: Instagram

1,31 ПРОМИЛЛЕ – FERRARI В ХЛАМ

Уже в первой своей команде после ухода из киевского "Динамо", турецком "Газиантепспоре", Артем "громко" заявил о себе вне поля. 13 ноября 2013 года рано утром, после прилета из Стамбула в Газиантеп, Милевский в хлам разбил свою Ferrari за 210 тысяч евро, врезавшись по дороге из аэропорта в защитный барьер. При этом полиция обнаружила в организме Артема 1,31 промилле алкоголя. Сам он, к счастью, не пострадал.

Реклама

"Игра была в Стамбуле, и у нас было пару выходных. Мы с пацанами газонули. Выступили. А утром надо было лететь из Стамбула в Газиантеп. У меня тачка стоит в аэропорту. Я сажусь, мне ехать минут 15-20. Трезвый. Ну, как трезвый – нормальный. Я не тусил до пяти, а в шесть, допустим, за руль, нет! Погуляли где-то до трех, а в восемь вылет. В общем, времени достаточно прошло, чтобы сесть за руль"

"Еду, все нормально. А у меня в бардачке справа был такой маленький айпед или айпод, где музыку переключать, которая в салоне играла. А был очень крутой поворот, и я про него забыл. Потянулся к бардачку, поднимаю голову, а уже поворот. И я думаю: войду или не войду. Две секунды на размышление. Короче, я вправо вписываюсь, ж...у кидает влево, я по тормозам, шум... Влетел в отбойник. Еще у меня тут, рядом торчал штырь. Дверь пришлось выбивать ногами, подушки, запах страшный"

"Вышел, сел на бордюрчик, сижу. Приехала полиция, все на турецком. Набрал переводчика, он приехал. Права забрали, отправили домой, говорят: у тебя один день, чтобы прийти в себя. Я взял вискаря, сидел один. Так бывает..." – рассказал о тех событиях Милевский в эфире канала "Красава"

В итоге, 31 декабря 2013 года, спустя всего лишь четыре месяца после подписания контракта с Милевским, "Газиантепспор" его разорвал. По словам тогдашнего агента игрока Камиля Маммадова, турки ни разу не выплатили Артему зарплату, а в качестве компенсации за разрыв соглашения дали 100 тысяч евро. Хотя за год обещали заплатить 800 тысяч.

ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ-2 – УЖЕ В ХОРВАТИИ

Осенью 2015-го Милевского выгнали уже из хорватского "Сплита", где он успел пробыть месяц. Перед этим Артем был остановлен полицейским патрулем за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Так как у футболиста не было при себе документов, правоохранители задержали украинца и отвезли в участок.

Реклама

"Когда я предложил Милевскому перейти сюда, я был убежден, что он будет принимать наши правила. Еще до того, как он прибыл в клуб, я ему отправил наш Кодекс поведения, который должны выполнять все игроки. К сожалению, Артем не стал соблюдать ни эти правила, ни наш личный договор, поэтому прекращение нашего сотрудничества выглядит самым логичным решением", – заявил тогда главный тренер "Сплита" экс-игрок киевского "Динамо" Горан Саблич

ПОМОГАЕТ УКРАИНСКОЙ АРМИИ

И "ПЬЕТ" В РОССИИ

Милевский, уроженец Минска, получивший паспорт с трезубцем и игравший за сборную Украины, озадачил украинских болельщиков своим поведением после аннексии Россией Крыма и ее вторжения на Донбасс. Сперва Артем выставил на аукцион в поддержку украинской армии свою футболку хорватского "Хайдука".

А затем поехал зарабатывать в Россию в клуб "Тосно" под Санкт-Петербургом. Артему там было хорошо – даже спеть "В Питере пить" потянуло. "Встречаем новую звезду шансона", – так подписал это видео уже нынешний агент Милевского Александр Панков.

СЕКС С КАНДЕЛАКИ

Милевский похвастался сексом с Тиной Канделаки. Но российская телеведущая откровения Артема в СМИ восприняла прохладно, дав понять, что рассказывать такие вещи медиа – не очень-то по-мужски.

"По молодости было много с кем. Конкретно да или нет с Канделаки? Да. Но это было давно, после чемпионата мира-2006 еще, – поведал Милевский. – Она приезжала снимать "Самый умный" в Киев. Как мне рассказывали, она сидела с подружками в ресторане, спросила, кто сейчас самый модный футболист, попросила номер. А я, честно, знал только, что есть Тина Канделаки, но даже не знал, как она выглядит. И тут звонок с незнакомого номера: "Привет, это Тина Канделаки". Отвечаю: "Ну и что?". В общем, разговор не пошел. Но потом мы списались, пару раз увиделись и пообщались. Она крутая, честно, большой привет ей передаю".

Артем Милевский и Тина Канделаки / Фото: Championat.ru

"Я живая женщина. Не вижу никакой проблемы в том, что у меня были разные отношения на протяжении 43 лет, – отреагировала на такой "привет" Тина Канделаки. – Единственное, в чем вижу проблему, что всегда вызывает во мне улыбку, – что, оказывается, есть еще мужчины, для которых самое яркое воспоминание в жизни – это встреча со мной, и они хотят про это рассказывать. Ну на здоровье"

Милевский и его девушка Валерия / Фото: Instagram

"ЗАВАЛИ Е***О СВОЕ!"

Еще один скандал в жизни Милевского, связанный с женщиной, произошел в декабре 2020 года. Футболист опубликовал у себя в Instagram фото с банкета брестского "Динамо" по окончании чемпионата Беларуси, а подписчики посрамили Артема: "Стыдно за вас. Ольга 40 суток с бомжами, а у вас праздник".

Имелась в виду бывшая пресс-секретарь брестского "Динамо", "Мисс Беларусь-2008" Ольга Хижинкова, которая находилась за решеткой за участие в акциях протеста в Беларуси против правления Александра Лукашенко.

В ответ на эти упреки Милевский разразился в соцсетях отборной руганьюв адрес фолловеров: "Завали е***о свое. Только и можете здесь гавкать", "Без тебя, с**а, разберемся", тем самым ополчив против себя множество людей.

Позже Милевский поддержал-таки протестантку, заявив: "Оля! Все мы тебя любим!". Но добавил: "Хейтеры, засуньте себе свои комменты далеко".

Ольга Хижинкова и Артем Милевский / Фото: BrestCITY.com

АЛИЕВ ДАЛ БЫ В МОРДУ

В своей карьере Милевский скандалил не только с Олегом Блохиным, нервируя того своим халатом, но и с другими тренерами. В частности, первый приход Артема в брестское "Динамо" завершился в 2018-м громким конфликтом с новым наставником команды, на тот момент 30-летним белорусом Алексеем Шпилевским. Как следствие, клуб выгнал обоих – сначала Милевского, затем – Шпилевского.

"Президент брестского "Динамо" был фанатом Валерия Лобановского, хотел видеть в своей команде тот футбол. А я четко понимал, что с имеющимся набором возрастных футболистов мы не сможем получить такую игру. Президент помнил Артема Милевского талантливым 18-19-летним парнем, а в Бресте ему уже было 34-35. Если я от ветерана начинаю требовать прессинг, то понятно, что будут конфликты. Но если бы я дал слабину, то потерял бы уважение в коллективе. И молодые футболисты поняли бы, что тренер здесь – никто", – говорил о неудачном сотрудничестве с Милевским Шпилевский, который младше Артема на 4 года

"Человек с первого дня пребывания в Бресте хотел меня убрать из команды, – говорил, в свою очередь, Милевский. – Может, боялся меня. Боялся, что у меня большой авторитет. Бог ему судья. Приходить в команду в 30 лет и творить такие вещи – это, считаю, просто непозволительно. Брать и убирать лидеров команды. При этом человек пришел из ниоткуда. Тренировал до этого в академии "Лейпцига". Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального"

Больше подробностей конфликта раскрыл тогдашний ассистент Шпилевского чех Марцел Личка. "У нас было два выходных. Я находился в Чехии, а когда вернулся, Шпилевский сказал, что мы уже без Савицкого, Милевского и Гавриловича. Я спросил: "Почему?" И он рассказал, что они пили в бане".

Тогда уже вспылил друг Милевского – Александр Алиев: "Никакого нарушения режима со стороны Артема не было. Тренер просто нашел повод избавиться от него. Так относиться к Милевскому и говорить такие вещи в глаза нельзя. Был бы я на его месте, я бы не сдержался – дал бы в морду. Но у Артема выдержка лучше".

Милевский и Шпилевский

Алиев и Милевский / Фото: Instagram

Кстати, после того скандала с Милевским и ухода из брестского "Динамо" молодой тренер Шпилевский взял "золото" чемпионата Казахстана с "Кайратом".

ЕЩЕ ОДНО ДТП С МИЛЕВСКИМ

Но уже не по вине Артема. Случилось происшествие в 2017-м, когда он из России, где тогда выступал за "Тосно", приехал в родной Минск. В ДТП угодило такси, пассажиром которого был футболист. "Приехали...", – подписал тогда Милевский селфи на фоне "подбитой" машины.

ПРОИГРАЛ "ДИНАМО" 1,2 МЛН ЕВРО

Несмотря на то, что в последние семь лет Артем Милевский уже не принадлежал киевскому "Динамо", скандалы с бывшим клубом не прекратились. В частности, в начале 2017-го ФФУ отклонила иск Милевского против "Динамо" на 1,2 миллиона евро.

Дело рассматривалось больше года. Артем считал, что "Динамо" не полностью рассчиталось с ним при расставании в 2013-м. Президент же "бело-синих" Игорь Суркис настаивал, что Милевскому не полагались эти деньги, поскольку в последние месяцы в клубе он не выполнял условия контракта. В итоге ФФУ приняла сторону "Динамо".

Игорь Суркис / Фото: Виталий Лазебник, Сегодня|Спорт

Артем Милевский / Фото: Динамо Брест

Читайте также: Милевский: "После загула "мусора" заложили нас с Алиевым Суркису – тот грозился вывезти в лес"

ОБМАТЕРИЛ БУЯЛЬСКОГО

В декабре 2019-го Артем пришел на НСК "Олимпийский", чтобы посмотреть игру "Динамо" – "Заря". После поражения киевлян 1:2 Милевский в подтрибунном помещении обматерил полузащитника "бело-синих" Буяльского. "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?". Настолько обидно стало Артему за бывшую команду. Буяльский, кстати, в ответ промолчал.

"КРЫСИНЫЙ" КОНФЛИКТ С БОЙКО

Ну и хотя Милевский давно не играет в "Динамо", продолжает тлеть его конфликт с кипером киевлян Денисом Бойко. Миля в соцсетях обозвал вратаря "крысой" за былое жульничество в картах.

"Был такой инцидент с картами, но он давно закрыт. Если после этого кто-то считал, что я крыса – нет вопросов. Но мы играли и потом в карты, проблем не было. Да, там история с джокером была, я хотел обдурить, играли на деньги. Милевского там не было. Мы разобрались, поняли друг друга, я извинился, ни у кого ко мне больше не было претензий. Я тоже мог бы опуститься до уровня Милевского, рассказывать, кто он, чем занимается, но мне не интересно разговаривать на эту тему", – заявил в ответ на оскорбления из уст Милевского Бойко

Интересно, что в прошлом году на сборах в Турции Бойко убежал со скамейки "Динамо", когда к ней подошел Милевский, чтобы поздороваться с бывшими партнерами.

Милевский Бойко Видео: Миля Шоу

На днях, говоря об отличиях между его поколением и нынешними игроками, Милевский отметил: "Нынешние игроки не пьют. Я не знаю, как люди могут не посидеть после игры, не попить пивка. Для меня это вообще дико".

Между тем фанаты "Миная" после перехода Артема в их клуб пребывают в интригующем ожидании. "Главное, чтобы Милевского по кабакам не водили", – пишут они в соцсетях.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама