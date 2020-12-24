Украинские красотки, осторожно! Милевский в Украине, но у него есть шикарная девушка

Сегодня Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" и вернулся в украинскую Премьер-лигу. Соглашение рассчитано на полтора года. Вот только теперь неясно, как будут строиться отношения известного ловеласа с его девушкой Валерией, у которой собственный бизнес в Минске. Пара встречается уже два года и даже поговаривали, что 35-летний футболист может наконец женился.

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О новом увлечении Милевского заговорили в январе 2019 года, после того, как пара отпраздновала вместе Новый год. Одни были рады, что у ветреного форварда налаживается личная жизнь, а другие делали ставки, сколько продлятся эти отношения. Прошло практически два года, а про разрыв не слышно. Так может, дело и правда идет к свадьбе?..

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Так кто же эта белорусская девушка, которая смогла покорить Милевского? Валерия – основатель бренда женской одежды Graphite, которую, как шутит девушка, "нужно носить эротичным, ироничным и непринужденным способом". Также она – владелица салона красоты в Минске "Beauty Lounge" и его главная реклама.

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Спутница Милевского старше, чем может показаться на первый взгляд: у нее уже есть сын Иван, которому в мае исполнилось 11 лет. Бывший муж Валерии и отец Ивана – олимпийский чемпион по гребле Александр Богданович. Пара встречалась два года и расписалась в 2009-м. Но в 2015 году брак Валерии развалился, а в 2017-м Богданович женился во второй раз.

Ранее мы писали, что озвучена зарплата Милевского в "Минае".

Смотрите, как Милевский пришел на матч "Динамо" – "Заря"

Милевский на матче "Динамо" – "Заря" Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Возвращение Милевского

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