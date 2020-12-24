Озвучена зарплата Милевского в "Минае"

По словам футбольного агента, Артем будет получать до 200 тысяч гривен в месяц плюс процент от доходов клуба

Милевский будет самым высокооплачиваемым футболистом "Миная", но не с заоблачной зарплатой. Об этом "Сегодня" заявил один из украинских футбольных агентов, сотрудничающих с клубами УПЛ. Напомним, Милевский, которому в январе исполнится 36 лет, подписал контракт с "Минаем" на полтора года.

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"Не думаю, что у Милевского в "Минае" будет зарплата выше 150-200 тысяч гривен в месяц, – говорит агент. – Но дело тут не столько в зарплате. Полагаю, что они могли с клубом договориться, что Артем будет получать определенный процент за использование "Минаем" его имиджевых прав – то есть с продажи футболок, продвижения в соцсетях. Там будет взаимовыгодное сотрудничество"

Артем Милевский теперь в команде Василия Кобина / Фото: Instagram

"Зарплаты у игроков "Миная" не космические – есть футболисты, получающие 20-30 тысяч гривен. Самые большие оклады, до Милевского, были 70-80 тысяч гривен в месяц", – добавил агент

Реклама Артем Милевский в "Минае" / Фото: Официальный сайт ФК "Минай"

"Милевский сделал правильный выбор. У "Колоса" уже есть своя звезда – Селезнев. "Рух" с президентом клуба, у которого имеется свой YouTube-канал, тоже и так уже на слуху. А вот "Минаю" как раз такой харизматической личности не хватало, Артем поможет раскрутке закарпатцев", – подытожил собеседник

Артем Милевский / Фото: Instagram

Напомним, последним клубом Артема было брестское "Динамо" в родной для него Беларуси. До этого мы писали, что от Милевского отказались в "Рухе".

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Все подробности в спецтеме Возвращение Милевского

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