Милевский вернулся в Украину! Нападающий подписал контракт с клубом Премьер-лиги

Артем Милевский вернулся в чемпионат Украины. Известный нападающий подписал контракт с клубом Премьер-лиги – закарпатским "Минаем". Ранее мы сообщали, что "Рух" отказался от Милевского.
Напомним, что Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо", за которое провел 228 матчей, забил 81 гол и сделал 54 передачи. В составе сборной Украины он провел 50 поединков, в которых отметился 8 мячами. Последним клубом 35-летнего нападающего было брестское "Динамо", с которым он стал чемпионом Беларуси.
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