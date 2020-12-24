"Главное, чтобы по кабакам не водили": на переход Милевского отреагировали фаны "Миная"

Они уверены, что форвард добавит им популярности и шутят по поводу его загулов

Артем Милевский подписал контракт с "Минаем" и вернулся в украинскую Премьер-лигу. Болельщики клуба из небольшого села в Закарпатской области уже отреагировали на переход скандального форварда, известного также своими пьяными загулами а "Динамо" и разбитыми машинами.

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В целом, фанаты довольны, но вспомнили форварду его бурное прошлое: "Главное, чтобы по кабакам не водили его", "будет весело", "а Кобину он нужен? Васю спросили?", "Ютуб канал "Миля" наберет дополнительных подписчиков", "еще Алиева и будет супер тандем", "проект "Холостяк. Закарпатская версия" – открыто", "Миля, как же нам тебя не хватало, жги!".

"Сразу вспомнились времена, когда Шацких играл в "Говерле", а Миля – в Киеве. Он тогда говорил, что надо быть последним придурком, чтобы так опуститься, и в "Говерле", где не платят зарплату, играть... Времена изменились, я, так понимаю, тогдашняя "Говерла" – не чета сегодняшнему "Минаю", – написал один из болельщиков в Facebook.

Контракт нападающего с "Минаем" рассчитан на полтора года. В клубе он будет выступать под номером 10. Команда Василия Кобина, которая дебютирует в УПЛ, после 12 матчей занимает 11 место.

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Артем Милевский теперь в команде Василия Кобина / Фото: Instagram

Напомним, что Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо", за которое провел 228 матчей, забил 81 гол и сделал 54 передачи. В составе сборной Украины он провел 50 поединков, в которых отметился 8 мячами. 35-летний украинец не играл в УПЛ с осени 2013 года, когда перешел из "Динамо" в "Газиантепспор".

Последним клубом 35-летнего нападающего было брестское "Динамо", с которым он стал чемпионом Беларуси. Ранее мы сообщали, что Маркевич дал совет Артему после его перехода в "Минай".

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

Все подробности в спецтеме Возвращение Милевского

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