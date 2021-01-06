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Пришел домой, а там жену жестко гасят на кровати: Милевский шокировал рассказом об измене

6 января, 12:13

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Звездный футболист поделился историей друга

Нападающий "Миная" Артем Милевский поведал историю из жизни своего знакомого футболиста. Не называя фамилию друга, Артем рассказал, как тот застукал свою жену в постели с другим мужчиной.

"Я не могу понять предательства от жены или человека, с которым живешь. Это как вообще? Может, поэтому я до сих пор один. Измена и предательство – одно и то же.

Была ситуация... Человек травмировался на сборах, и его отправили лечиться. Приезжает домой, жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. А там ее жестко гасят на их кровати. Такой треш! Как, девочки, относиться к этому? Как с этим можно жить? Что делать? Это дичь, просто дичь! Ты бы хоть поехала в гостиницу, по-тихому... Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь", – не скрывал возмущения Милевский в ролике на своем YouTube-канале.

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Напомним, что в конце декабря Артем Милевский перешел из брестского "Динамо" в "Минай". Контракт заключен на полтора года.

Артем Милевский наиболее известен по выступлениям в составе киевского "Динамо", за которое провел 228 матчей, забил 81 гол и сделал 54 передачи. В составе сборной Украины он провел 50 поединков, в которых отметился 8 мячами. С брестским "Динамо" становился чемпионом Беларуси.

Кстати, "Минай" – уже девятый клуб в профи-карьере Артема Милевского.

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футболист измена Артем Милевский
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