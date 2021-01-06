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Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду

6 січня, 12:13

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Зірковий футболіст поділився історією друга

Нападник "Миная" Артем Мілевський поділився історією з життя свого знайомого футболіста. Не називаючи прізвище товариша, Артем розповів, як той заскочив свою дружину в ліжку з іншим чоловіком.

"Я не можу зрозуміти зради від дружини чи дівчини, з якою живеш. Це як взагалі? Може, тому я досі один.

Була ситуація... Товариш травмувався на зборах, і його відправили лікуватися. Приїжджає додому, дружині нічого не сказав, хотів зробити сюрприз. А там її жорстко гасять на їх ліжку. Такий треш! Як, дівчатка, ставитися до цього? Як з цим можна жити? Що робити? Це дико, просто дико! Ти хоча б поїхала до готелю, по-тихому... Людина заробляє гроші для сім'ї, а ти таке робиш", – не приховував обурення Мілевський в ролику на своєму YouTube-каналі.

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Нагадаємо, що наприкінці грудня Артем Мілевський перейшов з брестського "Динамо" до "Миная". Контракт укладений на півтора року.

Артем Мілевський найвідоміший за виступами у складі київського "Динамо", за яке провів 228 матчів, забив 81 гол і зробив 54 передачі. У складі збірної України він провів 50 поєдинків, в яких відзначився 8 м'ячами. З брестським "Динамо" ставав чемпіоном Білорусі.

До речі, "Минай" – вже дев'ятий клуб в профі-кар'єрі Артема Мілевського.

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футболіст зрада Артем Мілевський
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