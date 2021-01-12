Милевский отмечает день рождения в стильной шапке и с поздравлениями из "Шахтера"

"Ничего нового. Только цифры меняются", – говорит о своем 36-летии Артем

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский показал, как буднично (по крайней мере, пока что), отмечает свой день рождения. 12 января Миле исполнилось 36 лет.

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Праздник Артема в этом году пришелся на начало сборов закарпатского "Миная", с которым Милевский подписал контракт на 1,5 года. Утро именинника началось с тренировки в Ужгороде, о чем он поведал в своем Instagram, опубликовав фото в сиреневой шапке, стильных очках и с рюкзаком "Миная".

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются", – подписал фото в Instagram Милевский

Артем Милевский уже получил множество поздравлений в Instagram, одно из которых – от бывшего капитана "Шахтера" Дарио Срны, ныне директора донецкого клуба по футболу.

"С днем рождения, мой друг. Увидимся", – написал Срна

Кстати, матч "Миная" Артема Милевского против "Шахтера" в чемпионате Украины запланирован на начало мая.

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Ранее мы писали, что Алиев может воссоединиться с Милевским в "Минае". "Нужно их объединять. Они не могут друг без друга", – говорят в закарпатском клубе.

Смотрите, как Милевский праздновал чемпионство в Беларуси

Милевский – чемпион Беларуси Видео: Twitter

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