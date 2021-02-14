З ким випивав Селезньов: повний список

В одній компанії зі скандальним нападником були Мілевський, Воронін і троє зіркових росіян

Став відомий повний список футбольних знаменитостей, з якими зустрічався і випивав Євген Селезньов перед скандальним вигнанням із "Колоса".

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Як повідомляє "Великий футбол", це були форвард "Миная" Артем Мілевський, асистент головного тренера московського "Динамо" Андрій Воронін, а також колишні футболісти збірної Росії – Андрій Аршавін, Владислав Радімов і Олександр Самедов.

Їхня зустріч відбулася за два дні до того, як Селезньов достроково покинув збори "Колоса" в Туреччині.

Сам Селезньов, коментуючи звинувачення в порушенні режиму, заявив "Великому футболу": "Ну, ми випили. Як багато? Я не міряв. Ну, пару келихів випив. Ну, я ж не рахував келихи. Ну, сидимо за розмовою, зібралося шість-сім дуже відомих людей. Але зіграти в товариському матчі мені не дозволили ахілла (а не випите). Будь-який лікар підтвердить".

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Цікаво, що, попри гучний скандал, велика ймовірність, що Селезньов залишиться в "Колосі". Він просить вибачення – і в клубі з Ковалівки його цілком можуть пробачити.

"Руслане Володимировичу, – звернувся Селезньов до тренера "Колоса" Костишина. – Я хочу вибачитися за свій характер, запальність, а також за те, що так сприйняв ситуацію і відмовився розмовляти, а замість цього сів у літак і полетів. Я готовий визнати свою провину"

Дивіться, як Селезньов забивав за "Колос"

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