Секс-бомба, яка пережила п'ять кесаревих: дружина зірки "ПСЖ" роздяглася перед "Барселоною"

Через травму сьогодні в матчі 1/8 ЛЧ з "Барселоною" "ПСЖ" не допоможе Неймар. Зате засмутити каталонців на "Камп Ноу" готовий аргентинський нападник парижан Мауро Ікарді. Тільки ось як би не зіграв сьогодні Мауро, йому навряд чи вдасться переплюнути за ефектом те, як напередодні гри вразила своїх фоловерів його дружина – сексапільна блондинка Ванда Нара.

Реклама

"Барселона" – "ПСЖ": прогноз на суперматч

Красуня Ванда, яка є одночасно і агентом свого чоловіка, опублікувала в Instagram фото в спокусливій нижній білизні рожевого кольору.

"Mamma Mia!" – захоплюються формами Ванди її підписники

"Тіло кожної жінки переживає свою революцію. Моє тіло пережило 5 вагітностей, 5 кесаревих розтинів, і хоча я могла собі це дозволити, я не вдавалася до ліпосакції. Стривайте, було ще 5 схуднень. Критика не завдає мені шкоди, ми всі різні, всі ми особливі, хтось повніший, хтось стрункіший. Мене вирізняє моя особистість, а її жодним фільтрам і хірургам не затьмарити", – каже про свою природність Ванда

Реклама

Цікаво, що не так давно Ванда Нара в оточенні плюшевих ведмедиків і рожевих кульок відзначила день народження – аргентинській моделі і телеведучій виповнилося 34 роки.

Відзначимо, що Ванда Нара і Мауро Ікарді, який молодший за кохану на сім років, одружилися в травні 2014 року. Мауро Ікарді "відбив" модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а в шлюбі з нападником "ПСЖ" у неї дві дочки.

Реклама

Читайте також: Гола на коні, гола – в душі. У дружини зірки "ПСЖ" тривають "оголені" дні

Саме Ванда торік влаштувала перехід чоловіка в "ПСЖ" після того, як його позбавили капітанської пов'язки в "Інтері".

Читайте також:

Реклама

Дивіться, як забиває Мауро Ікарді

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама