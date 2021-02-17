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"Що сталося з грудьми?" Дочка Кафельникова знову роздяглася на Балі

17 лютого, 15:48

Олег Люлька Олег Люлька

Новими оголеними фото спадкоємиця знаменитого тенісиста підтвердила чутки про вагітність

У дочки легенди світового тенісу Євгенія Кафельникова Алесі тривають "оголені" дні на Балі. Напередодні дівчина абсолютно голою проїхалася на слоні, а тепер красуня роздяглася до пояса, похвалившись своїми грудьми.

"Дівчинка моєї мрії – це я сама. Балі, як же я тебе люблю!" – підписала нові відверті знімки в Instagram модель Алеся Кафельникова.

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Фоловери Алесі Кафельникової, яка раніше вживала наркотики і лікувалася від депресії, дивлячись на нові фото дівчини, обговорюють чутки про її вагітність.

"Я вже місяць думаю, що сталося з грудьми? Невже вагітна?" – задається питанням один з підписників.

"Кажуть, що так", – зазначає інший фоловер Алесі.

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За даними ЗМІ, Алеся вагітна від російського бізнесмена Георгія Петришина, який нещодавно порвав з актрисою Світланою Ходченковою, а зараз на зиму орендував для своєї нової коханої, Кафельникової, віллу на Балі.

До речі, днями Алеся Кафельникова показала "валентинку" з сідниць.

Додамо, що батько Алесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, котрі агітували за обнуління президентських термінів Путіна.

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Балі Євген Кафельников WAGs

Джерело: Сегодня|Спорт

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