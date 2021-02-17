"Що сталося з грудьми?" Дочка Кафельникова знову роздяглася на Балі

У дочки легенди світового тенісу Євгенія Кафельникова Алесі тривають "оголені" дні на Балі. Напередодні дівчина абсолютно голою проїхалася на слоні, а тепер красуня роздяглася до пояса, похвалившись своїми грудьми.
"Дівчинка моєї мрії – це я сама. Балі, як же я тебе люблю!" – підписала нові відверті знімки в Instagram модель Алеся Кафельникова.
Фоловери Алесі Кафельникової, яка раніше вживала наркотики і лікувалася від депресії, дивлячись на нові фото дівчини, обговорюють чутки про її вагітність.
"Я вже місяць думаю, що сталося з грудьми? Невже вагітна?" – задається питанням один з підписників.
"Кажуть, що так", – зазначає інший фоловер Алесі.
За даними ЗМІ, Алеся вагітна від російського бізнесмена Георгія Петришина, який нещодавно порвав з актрисою Світланою Ходченковою, а зараз на зиму орендував для своєї нової коханої, Кафельникової, віллу на Балі.
До речі, днями Алеся Кафельникова показала "валентинку" з сідниць.
Додамо, що батько Алесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, котрі агітували за обнуління президентських термінів Путіна.
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