"Що сталося з грудьми?" Дочка Кафельникова знову роздяглася на Балі

У дочки легенди світового тенісу Євгенія Кафельникова Алесі тривають "оголені" дні на Балі. Напередодні дівчина абсолютно голою проїхалася на слоні, а тепер красуня роздяглася до пояса, похвалившись своїми грудьми.

"Дівчинка моєї мрії – це я сама. Балі, як же я тебе люблю!" – підписала нові відверті знімки в Instagram модель Алеся Кафельникова.

Реклама

Фоловери Алесі Кафельникової, яка раніше вживала наркотики і лікувалася від депресії, дивлячись на нові фото дівчини, обговорюють чутки про її вагітність.

"Я вже місяць думаю, що сталося з грудьми? Невже вагітна?" – задається питанням один з підписників.

"Кажуть, що так", – зазначає інший фоловер Алесі.

Реклама

За даними ЗМІ, Алеся вагітна від російського бізнесмена Георгія Петришина, який нещодавно порвав з актрисою Світланою Ходченковою, а зараз на зиму орендував для своєї нової коханої, Кафельникової, віллу на Балі.

До речі, днями Алеся Кафельникова показала "валентинку" з сідниць.

Додамо, що батько Алесі, колишній перший номер світового тенісу Євген Кафельников, відомий опозиційним ставленням до влади РФ. Зокрема, Кафельников звинувачував у продажності російських зірок, котрі агітували за обнуління президентських термінів Путіна.

Реклама

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама