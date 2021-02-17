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Тинейджер из "Динамо" перед "Брюгге" поужинал с девушкой неземной красоты

17 февраля, 22:37

Олег Люлька Олег Люлька

Илья Забарный перевернул жизнь студентки университета Шевченко

18-летний защитник "Динамо" Илья Забарный, признанный лучшим молодым украинским футболистом-2020, перед четверговым матчем Лиги Европы с "Брюгге" провел романтический вечер со своей девушкой – Ангелиной.

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Влюбленные отужинали в ресторане с шикарным видом на Днепр и памятник "Родина-мать" – на столе был букет красных роз, а рядышком – шарики в виде сердец.

Фотографией ужина в Instagram поделилась девушка Забарного.

"Спасибо, что однажды появился в моей жизни и перевернул ее на 180 градусов. Обожаю тебя", – призналась Илье в своих чувствах Ангелина

"Любовь моя!" – отвечает ей взаимностью футболист

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Отметим, что Ангелине, как и Илье Забарному, 18 лет. Она учится в Киевском универсистети имени Шевченко и одновременно занимается раскруткой своего интернет-магазина одежды. Их отношения длятся уже более двух лет.

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Ранее мы писали, что основные игроки "Динамо" за успешное выступление в еврокубках получили до 150 тысяч евро каждый. При этом Забарному подняли зарплату с двух до десяти тысяч евро в месяц.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Динамо Киев WAGs Илья Забарный

Источник: Сегодня|Спорт

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