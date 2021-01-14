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Її аккаунт тричі видаляли: дружина зірки Формули-1 не соромиться викладати оголені фото

14 січня, 21:27

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчина продовжує відчувати межі дозволеного в соцмережі

Дружина колишнього чемпіона Формули-1 Дженсона Баттона Бріттні Уорд любить ділитися зі своїми підписниками в Instagram інтимними фото. Модель не соромиться викладати навіть занадто відверті фото, за що тричі її аккаунт в соцмережі був видалений.

Проте дівчина продовжує відчувати межі дозволеного знову виклала провокаційну фото, на якому він годує грудьми свою місячну доньку Ленні Монро.

"Цікавий факт! Відтоді, як я приєдналася до Instagram близько 8 років тому, мій акаунт був вилучений тричі через "порушення правил фото". Годування моєї дитини теж порушує ці правила?", – написала Бріттні.

Хоча на сторінці Уорд є фото куди інтимніші:

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Джерело: Сегодня|Спорт

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