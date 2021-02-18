Шикарні ніжки дружини українського фіналіста Ліги Європи: фото з полуничкою

Дружина півзахисника "Олександрії" і фіналіста Ліги Європи в складі "Дніпра" Валерія Лучкевича Анна похвалилася стрункими ніжками і тортиком з полуничкою. Красуня відзначає день народження!

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"З днем народження мене! Рік тому, задуваючи свічки на торті, я загадала бажання: щоб наша сім'я стала більшою. Як бачите, бажання збулося. Я найщасливіша дівчинка, в оточенні коханих хлопчиків. Ну і собаки Лілушки, куди ж без неї" , – написала у себе в Instagram Анна Лучкевич

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Раніше Анна Лучкевич вперше показала личко сина Леона, якого народила в кінці листопада в Дніпрі.

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Також Анна Лучкевич розповіла про подробиці пологів. "У мене було плановий кесарів розтин, – розповіла дівчина. – Хотіла народжувати сама, боролася до останнього, але жоден лікар не дозволив народжувати мені природним шляхом, оскільки був величезний ризик для мене і малюка".

"Але не підтримую дівчат, які кажуть, що кесарів розтин – це легко, мовляв: "чик-чик – і ляля на руках... ". Ви просто не уявляєте, який пекельний біль я пережила. Найбільша жесть настає після того, як відходить анестезія. Біль такий, що хочеться лізти на стіни", – зізналася Анна

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