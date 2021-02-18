Русский
$ 27,9
33,64
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Шикарні ніжки дружини українського фіналіста Ліги Європи: фото з полуничкою

18 лютого, 11:10

Олег Люлька Олег Люлька

Красуня Анна Лучкевич показала, як відзначає день народження зі своїми чоловіками

Дружина півзахисника "Олександрії" і фіналіста Ліги Європи в складі "Дніпра" Валерія Лучкевича Анна похвалилася стрункими ніжками і тортиком з полуничкою. Красуня відзначає день народження!

Реклама

Читайте також: Ломаченко сам себе привітав з днем народження і відразу ж зайнявся рекламою

"З днем народження мене! Рік тому, задуваючи свічки на торті, я загадала бажання: щоб наша сім'я стала більшою. Як бачите, бажання збулося. Я найщасливіша дівчинка, в оточенні коханих хлопчиків. Ну і собаки Лілушки, куди ж без неї" , – написала у себе в Instagram Анна Лучкевич

Реклама

Раніше Анна Лучкевич вперше показала личко сина Леона, якого народила в кінці листопада в Дніпрі.

Реклама

Також Анна Лучкевич розповіла про подробиці пологів. "У мене було плановий кесарів розтин, – розповіла дівчина. – Хотіла народжувати сама, боролася до останнього, але жоден лікар не дозволив народжувати мені природним шляхом, оскільки був величезний ризик для мене і малюка".

"Але не підтримую дівчат, які кажуть, що кесарів розтин – це легко, мовляв: "чик-чик – і ляля на руках... ". Ви просто не уявляєте, який пекельний біль я пережила. Найбільша жесть настає після того, як відходить анестезія. Біль такий, що хочеться лізти на стіни", – зізналася Анна

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

день народження Валерій Лучкевич WAGs дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонів
Прогноз Олександра Шовковського на матчі Ліги чемпіонівФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти