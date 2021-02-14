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"Який солодун!" Дружина футболіста Лучкевича показала личко сина після пекельно болісних пологів

14 лютого, 23:12

Олег Люлька Олег Люлька

Помилуйтесь плодом любові відомого півзахисника і його чарівної дружини

На відміну від більшості дружин і подруг футболістів, жінка фіналіста Ліги Європи-2015 Валерія Лучкевича Анна на День Валентина поділилася зі своїми фоловерами не знімком зі своїм коханим, а фотографією плода їхньої любові.

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Дружина півзахисника "Олександрії" вперше показала личко малюка, якого народила наприкінці листопада в Дніпрі. Нагадаємо, хлопчика назвали Леоном.

"Найголовніша Валентинка в нашому житті. Знайомтеся, Лучкевич Леон Валерійович. Ну що, на кого ми схожі? На тата чи маму?" – поцікавилася у своїх підписників в Instagram Анна Лучкевич

"Який солодун! А схожий, звичайно ж, на прекрасну маму", – до такої думки схиляється більшість фоловерів Анни

Раніше Анна Лучкевич розповіла про подробиці пологів. "У мене було плановий кесарів розтин, – розповіла дівчина. – Хотіла народжувати сама, боролася до останнього, але жоден лікар не дозволив народжувати мені природним шляхом, оскільки був величезний ризик для мене і малюка".

"Але не підтримую дівчат, які кажуть, що кесаревий розтин – це легко, мовляв: "чик-чик – і ляля на руках... ". Ви просто не уявляєте, який пекельний біль я пережила. Найбільша жесть настає після того, як відходить анестезія. Біль такий, що хочеться лізти на стіни", – зізнавалася Анна

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Нагадаємо, що Валерій і Анна Лучкевич одружилися в червні 2017 року в Дніпрі. Обраниця 25-річного футболіста старша за нього на два роки.

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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немовля Валерій Лучкевич WAGs діти зірок дружина футболіста

Джерело: Сегодня|Спорт

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