Ломаченко сам себе привітав з днем народження і відразу зайнявся рекламою

Сьогодні день народження святкує один з найвідоміших українських спортсменів у світі – боксер Василь Ломаченко. Уродженцю Білгорода-Дністровського 17 лютого 33. До речі, днями Ломаченко залишив бокс і зіграв за хокейний клуб на стоянці.

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Ломаченко – неординарна постать в українському спорті. На ринзі він досяг найвищих вершин, але за його межами поведінка Василя викликає неоднозначну реакцію на батьківщині. В аматорському боксі він двічі вигравав Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи. Ставав і чемпіоном серед профі, але в жовтні 2020-го програв пояси Теофімо Лопесу.

Одночасно хлопця з Одеської області на тлі війни з Росією називають русофілом. Також він відомий релігійністю, причому підтримує московську православну церкву. Звинувачують його і в самозакоханості.

Сьогодні привітання з днем народження боксер отримав... і від самого себе – зі своєї офіційної сторінки з кумом Олександром Усиком.

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Звичайно ж, не залишив без привітань легенду нашого спорту НОК України.

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Цікаво, що на сторінці офіційного магазину LomUs боксер наче нічого й не було рекламує сьогодні спортивний костюм. Його можна придбати за 2850 грн. Бізнес вимагає активності.

А кілька днів тому Лома та Усик разом тренувалися і розслаблялися в невеликому басейні.

Очікують, що Ломаченко повернеться влітку боєм із японцем.

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Дивіться, як Вася весело зустрічався з Усиком і Берінчиком:

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