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Обалденные ножки жены украинского финалиста Лиги Европы: фото с клубничкой

18 февраля, 11:10

Олег Люлька Олег Люлька

Красотка Анна Лучкевич показала, как отмечает день рождения со своими любимыми мужчинами

Жена полузащитника "Александрии" и финалиста Лиги Европы в составе "Днепра" Валерия Лучкевича Анна похвасталась стройными ножками и тортиком с клубничкой. Красотка отмечает день рождения!

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"С днем рождения меня! Год назад, задувая свечки на торте, я загадала желание: чтобы наша семья стала больше. Как видите, желание сбылось. Я самая счастливая девочка, в окружении любимых мальчиков. Ну и собаки Лилушки, куда же без нее", – написала у себя в Instagram Анна Лучкевич

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Ранее Анна Лучкевич впервые показала личико сына Леона, которого родила в конце ноября в Днепре.

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Также Анна Лучкевич рассказала о подробностях родов. "У меня было плановое кесарево сечение, – поведала девушка. – Хотела рожать сама, боролась до последнего, но ни один врач не разрешил рожать мне естественным путем, так как был огромный риск для меня и малыша".

"Но не поддерживаю девочек, которые говорят, что кесарево – это легко, мол: "чик-чик – и ляля на руках...". Вы просто не представляете, какую адскую боль я пережила. Самая жесть приходит после того, как отходит анестезия. Боль такая, что хочется лезть на стены", – призналась Анна

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Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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день рождения Валерий Лучкевич WAGs жена футболиста

Источник: Сегодня|Спорт

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