"Вся в синяках. Хотела сбежать из роддома": жена украинского футболиста излила душу после родов

Супруга известного украинского футболиста Валерия Лучкевича Анна поделилась своими ощущениями после того, как на днях стала мамой, родив сына Леона. Напомним, мальчик весом 3450 граммов и ростом 53 см у 24-летнего финалиста Лиги Европы-2015 и его красавицы жены появился на свет в Днепропетровском областном перинатальном центре.

"Наконец-то едем домой. С выпиской нас. Честно говоря, я как выжатый лимон, – написала у себя в Instagram Анна Лучкевич. – Терпеть не могу больницы, а если учесть, что за чуть больше недели мне сделали 200+ уколов в пятую точку и руки у меня обколоты по самые синяки, то еще бы два дня, и я бы втихую сбежала с Леоном через черный ход"

"Но не будем о плохом. С этого дня начинается новая глава нашей жизни. Мы теперь родители самого прекрасного сыночка. Нашего маленького ЛУЧика счастья"

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Отметим, что Валерий и Анна поженились в начале июня 2017 года в Днепре. Супруги провели фотоссесию на "Днепр Арене" – стадионе, где в большом футболе дебютировал Лучкевич, а на свадьбе присутствовали бывшие партнеры игрока по "Днепру". Избранница Валерия на два года старше него.

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Ранее супруга динамовца Буяльского призналась, что хочет второго ребенка. У Виталия и его жены Алины подрастает 3-летняя дочка Злата. Но на ней супруги останавливаться не намерены.

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