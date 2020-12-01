Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)

Жена и агент 27-летнего аргентинского нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара известна своей раскрепощенностью. Но в этот раз горячая блондинка, похоже, превзошла саму себя. Сексапильная модель-телеведущая опубликовала снимок, на котором она полностью обнаженной не просто оседлала лошадь, а прилегла на нее.

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"Наездница-бомба. Правда, вам не хватает сапог для верховой езды и трусиков", – пишут в комментариях Ванде ее фолловеры

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на шесть лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел фотомодель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

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Напомним, Икарди выступал за "Интер" в 2013-2019 годах. В феврале 2019 года его лишили капитанской повязки. Сначала говорили, будто бы за то, что Мауро выбивает у клуба новый контракт. Но затем появилась информация, что боссы миланского гранда были недовольны его малословием и отсутствием авторитета в раздевалке. В итоге сексуальная жена-агент парня Ванда Нара заявила, что у мужа будто бы отобрали ногу. А затем устроила его переход в "ПСЖ", где он играет с осени 2019 года.

Кстати, не так давно одиозная жена игрока "ПСЖ" сделала откровенное фото на фоне Эйфелевой башни. Чтобы на замерзнуть, Ванда все-таки прикрыла свои прелести плащом.

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Смотрите, как забивает муж Ванды Мауро Икарди

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