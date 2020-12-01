Українська
$ 28,5
34,15
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Жена известного футболиста полностью голой оседлала лошадь (фото)

1 декабря, 12:14

Олег Люлька Олег Люлька

Супруга аргентинского форварда "ПСЖ" и мать пятерых детей Ванда Нара обнажилась до предела

Жена и агент 27-летнего аргентинского нападающего "ПСЖ" Мауро Икарди Ванда Нара известна своей раскрепощенностью. Но в этот раз горячая блондинка, похоже, превзошла саму себя. Сексапильная модель-телеведущая опубликовала снимок, на котором она полностью обнаженной не просто оседлала лошадь, а прилегла на нее.

Реклама

Читайте также: Полностью голая Елена Кравацкая – откровенное фото знаменитой саблистки

"Чеканю шаг", – подписала "голое" фото в Instagram Ванда

"Наездница-бомба. Правда, вам не хватает сапог для верховой езды и трусиков", – пишут в комментариях Ванде ее фолловеры

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди, который младше возлюбленной на шесть лет, поженились в мае 2014 года. Икарди увел фотомодель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим "ПСЖ" у нее две дочери.

Реклама

Напомним, Икарди выступал за "Интер" в 2013-2019 годах. В феврале 2019 года его лишили капитанской повязки. Сначала говорили, будто бы за то, что Мауро выбивает у клуба новый контракт. Но затем появилась информация, что боссы миланского гранда были недовольны его малословием и отсутствием авторитета в раздевалке. В итоге сексуальная жена-агент парня Ванда Нара заявила, что у мужа будто бы отобрали ногу. А затем устроила его переход в "ПСЖ", где он играет с осени 2019 года.

Кстати, не так давно одиозная жена игрока "ПСЖ" сделала откровенное фото на фоне Эйфелевой башни. Чтобы на замерзнуть, Ванда все-таки прикрыла свои прелести плащом.

Реклама

Смотрите, как забивает муж Ванды Мауро Икарди

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лошадь ПСЖ Мауро Икарди WAGs Ванда Нара

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)
Появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уже уволили и грозят убить (фото)Футбол
Лига чемпионов: прогноз на матчи от Александра Шовковского
Лига чемпионов: прогноз на матчи от Александра ШовковскогоФутбол
Последние слова Марадоны перед смертью
Последние слова Марадоны перед смертьюФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла Лиги
Прогноз Александра Шовковского на матчи Ла ЛигиФутбол
У футболиста
У футболиста "Динамо" с гигантской зарплатой возникли осложнения после коронавирусаФутбол
"Динамо" – "Барселона": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять