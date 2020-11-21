"Ждем двух полосок": супруга динамовца Буяльского хочет второго ребенка

У Виталия и его жена Алины подрастает 3-летняя дочка Злата. Но на ней супруги останавливаться не намерены

Жена Виталия Буяльского Алина после признания о том, что она увеличила себе грудь и сделала пышные губы, выступила с еще одним довольно откровенным заявлением. Супруга полузащитника "Динамо" хочет второго ребенка. Правда, судя по словам Алины, ей и хочется, и колется.

"Хочу ли я еще детей? Мой ответ однозначный – ДА! Мы с мужем обязательно хотим еще деток, но не планируем ничего. Как говорится, "как Бог даст". Да и мы любим сюрпризы) Так что просто стараемся вести максимально здоровый образ жизни, не строим никаких планов и ждем этот приятный сюрприз в виде двух полосок. Кстати, дочка Злата сейчас часто говорит, что хочет и братика, и сестричку, я прямо не ожидала такого от нее, такая милашка"

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"Признаться честно, задумываясь о втором малыше, я немного побаиваюсь – а вдруг Злате будет мало внимания? Это ведь надо будет все прелести заново пережить. Думаю, такие чувства и страхи знакомы всем мамам, которые в дальнейшем хотят еще деток. Я много слышала, что потом, когда появляется второй, третий малыш, любовь не делится, а просто приумножается. В любом случае я считаю, что дети – это огромное счастье! И мы хотим большую дружную семью", – поделилась Алина Буяльская в Instagram своими желаниями

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Напомним, Буяльский женился в июне 2017 года. На свадьбе молодоженов развлекали известные украинские юмористы.

А в ноябре того же года у них появился ребенок. Алина Буяльская родила дочку Злату, которой на днях исполнилось три годика.

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