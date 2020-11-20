"Добро пожаловать, Леон Валерьевич": украинский футболист впервые стал отцом

Счастливый день в семье Валерия и Анны Лучкевич

Украинский футболист "Александрии" Валерий Лучкевич стал отцом. Сегодня супруга игрока Анна родила сына, которого назвали Леоном. Вес новорожденного составил 3450 грамм, а рост — 53 см. О пополнении в семье Лучкевич сообщил на своей странице в Instagram.

"Я стал Отцом. Спасибо тебе моя дорогая, Аня, ты у меня большая умничка, я тебя очень люблю. Добро пожаловать в нашу семью, Леон Валерьевич", — написал футболист под фото.

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Отметим, что Валерий и Анна поженились в начале июня 2017 года в Днепре. Супруги провели фотоссесию на "Днепр Арене" — стадионе, где в большом футболе дебютировал Лучкевич, а на свадьбе присутствовали бывшие партнеры игрока по "Днепру". Избранница Валерия на два года старше него.

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