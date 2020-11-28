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"Сладкая" Марина Без-Романчук на соли: сексуальное фото легкоатлетки

28 ноября, 21:12

Олег Люлька Олег Люлька

Вице-чемпионка мира по прыжкам в длину поделилась ослепительным снимком из Турции

Одна из самых сексуальных спортсменок Украины Марина Бех-Романчук продолжает наслаждаться отпуском, в котором набирается сил перед новыми соревнованиями. После солнечных ванн в египетском Шарм-эль-Шейхе 25-летняя вице-чемпионка мира по прыжкам в длину перебралась в Турцию, откуда поделилась со своими поклонниками невероятно чувственным фото в соблазнительном белом купальнике, похваставшись не только модельной фигурой, но и шикарным загаром.

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"Памуккале – это что-то уникальное и фантастическое", – подписала это фото у себя в Instagram Марина Бех-Романчук, дав понять, что в качестве фона для снимка она использовала ослепительно белые соляные террасы, которыми знаменит этот город в западной части Турции

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"Моя красавица", – написал в комментариях под этим фото муж Марины известный украинский пловец Михаил Романчук, который отдыхает вместе с женой в Памуккале

"Только твоя", – ответила Михаилу легкоатлетка, добавив к этим словам сердечко

Напомним, недавно Марина Бех-Романчук с личным рекордом сезона выиграла прыжки в длину в Берлине. Украинка обставила всех своих конкуренток, улетев на 6 метров 87 сантиметров.

Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук – пресс с поцелуями Видео: Instagram.com
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легкая атлетика Турция Марина Бех WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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