Зажгла! Невеста Роналду станцевала "тряску попы" с розой в руке

Пока "Ювентус" страдал в матче с "Беневенто" 1:1 без Роналду, которому тренер дал отдохнуть перед "Динамо", невеста Криштиану взорвала соцсети зажигательным танцем. В простонародье его называют "тряска попы".
Присев на колени с красной розой в руке, Джорджина Родригес принялась с закрытыми глазами вибрировать своими ягодицами. Видео этого эротического танца возлюбленная 5-кратного обладателя "Золотого мяча" разместила у себя в Instagram.
Фолловеры Джорджины Родригес тут же засыпали ее лайками, а один из них отметил: "Роналду просто благословенный иметь такую невесту".
Читайте также: Невеста Роналду стала балериной и нашла себе Супермена, пока форвард играл за "Ювентус"
Ранее Роналду подарил невесте самое дорогое обручальное кольцо в футболе. Так что шикарная свадьба португальца не за горами.
Напомним, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей – сына Криштиану-младшего (10 лет), 3-летних близнецов Еву и Матео, а также дочку Алану Мартину, которой недавно также исполнилось три годика. При этом последний ребенок у них – общий, а трое старших рождены суррогатными матерями.
Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк