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Зажгла! Невеста Роналду станцевала "тряску попы" с розой в руке

28 ноября, 22:34

Олег Люлька Олег Люлька

"Иметь такую возлюбленную – настоящее благословение для Криштиану", – пишут фолловеры Джорджины

Пока "Ювентус" страдал в матче с "Беневенто" 1:1 без Роналду, которому тренер дал отдохнуть перед "Динамо", невеста Криштиану взорвала соцсети зажигательным танцем. В простонародье его называют "тряска попы".

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Присев на колени с красной розой в руке, Джорджина Родригес принялась с закрытыми глазами вибрировать своими ягодицами. Видео этого эротического танца возлюбленная 5-кратного обладателя "Золотого мяча" разместила у себя в Instagram.

Фолловеры Джорджины Родригес тут же засыпали ее лайками, а один из них отметил: "Роналду просто благословенный иметь такую невесту".

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Ранее Роналду подарил невесте самое дорогое обручальное кольцо в футболе. Так что шикарная свадьба португальца не за горами.

Напомним, Роналду и Джорджина воспитывают четверых детей – сына Криштиану-младшего (10 лет), 3-летних близнецов Еву и Матео, а также дочку Алану Мартину, которой недавно также исполнилось три годика. При этом последний ребенок у них – общий, а трое старших рождены суррогатными матерями.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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тверк WAGs Джорджина Родригес

Источник: Сегодня|Спорт

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