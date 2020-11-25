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Невеста Роналду стала балериной и нашла себе Супермена, пока форвард играл за "Ювентус"

25 ноября, 10:00

Елена Павлова Елена Павлова

Джорджина устроила костюмированный праздник для детей футболиста

Пока Криштиану Роналду с "Ювентусом" обыгрывал "Ференцварош" (2:1) в четвертом туре Лиги чемпионов, невеста португальского нападающего Джорджина Родригес устроила костюмированную вечеринку для детей футболиста.

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Испанская красавица подобрала костюмы для себя и четверых детей и устроила парк развлечений с шариками и настоящей каруселью. Для дочерей Роналду – Евы и Аланы – были подобраны образы принцесс, а младший сын Матео надел костюм Супермена. Сама Джорджина, судя по всему, предпочла образ балерины.

Напомним, что танцовщица и модель Родригес воспитывает вместе с Криштиану Роналду четверых детей. Троих футболисту родила суррогатная мать, а три года назад Джорджина подарила ему девочку Алану Мартину.

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Ранее Роналду подарил невесте самое дорогое обручальное кольцо в футболе. Так что шикарная свадьба португальца – не за горами.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Также в этом году невеста Криштиану Роналду стала украшением Венецианского кинофестиваля. Джорджина позировала в розовом платье перед премьерой фильма известного режиссера.

Помимо этого невеста Роналду рассказала о карантине со звездой: "Мне было стыдно тренироваться с Криштиану".

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Смотрите, как Джорджина и Роналду проводят время с детьми

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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