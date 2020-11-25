Невеста Роналду стала балериной и нашла себе Супермена, пока форвард играл за "Ювентус"

Пока Криштиану Роналду с "Ювентусом" обыгрывал "Ференцварош" (2:1) в четвертом туре Лиги чемпионов, невеста португальского нападающего Джорджина Родригес устроила костюмированную вечеринку для детей футболиста.

Реклама

Читайте также: Колыбель за 6 миллионов: невеста Роналду показала спящих детей футболиста на палубе яхты

Испанская красавица подобрала костюмы для себя и четверых детей и устроила парк развлечений с шариками и настоящей каруселью. Для дочерей Роналду – Евы и Аланы – были подобраны образы принцесс, а младший сын Матео надел костюм Супермена. Сама Джорджина, судя по всему, предпочла образ балерины.

Напомним, что танцовщица и модель Родригес воспитывает вместе с Криштиану Роналду четверых детей. Троих футболисту родила суррогатная мать, а три года назад Джорджина подарила ему девочку Алану Мартину.

Реклама

Ранее Роналду подарил невесте самое дорогое обручальное кольцо в футболе. Так что шикарная свадьба португальца – не за горами.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото: Instagram

Также в этом году невеста Криштиану Роналду стала украшением Венецианского кинофестиваля. Джорджина позировала в розовом платье перед премьерой фильма известного режиссера.

Помимо этого невеста Роналду рассказала о карантине со звездой: "Мне было стыдно тренироваться с Криштиану".

Реклама

Смотрите, как Джорджина и Роналду проводят время с детьми

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама