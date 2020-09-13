Роналду подарил самое дорогое обручальное кольцо в футболе: что за эти деньги можно купить в Украине

На подарок своей невесте португальский футболист потратил более 20 миллионов гривен

Недавно мы писали, что звезда итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джорджине Родригес. Зарубежные СМИ утверждают, что футболист потратил целое состояние на обручальное кольцо производства французского дома ювелирных изделий Cartier.

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Журналисты даже раскопали пост в Instagram с кольцом, под которым восторженный комментарий оставила Джорджина.

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The Sun сообщает, что Роналду заплатил за украшение 615 тысяч фунтов – это почти 22 миллиона гривен! За эту сумму португалец мог бы купить 17 однокомнатных квартир в Киеве или 54 года провести на отдыхе в Карпатах. Криштиану мог бы пополнить свою коллекцию спорткаров хитом украинского автопрома "Ланосом". Правда, ему бы пришлось довольствоваться только б/у, зато аж 182 автомобиля сразу!

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Что Криштиану Роналду мог купить за эти деньги в Украине:

11 новых автобусов "Богдан" А201/221

17 квартир в Киеве (новая 1-комнатная площадью 42 кв. м в уже готовом доме)

182 автомобиля Lanos (б/у около 5 лет)

213 моторных лодок Aquaspirit Spirit S320C с мотором Yamaha F2.5 BMHS

486 смартфонов Apple iPhone 11 Pro Max

2576 холодильников ATLANT (модель ХМ 4214-014)

7596 велосипедов "Украина" LUX (модель 65, 65CZ)

887 тысяч литров бензина А-95

19 440 дней отдыха в Карпатах ("Красная Поляна" в Буковеле, все включено)

Эта сумма равна 1891 средней месячной зарплате в Украине

Покупка ценного подарка своей невесте позволило португальцу возглавить рейтинг владельцев самых дорогих обручальных колец в футболе.

ТОП-5 футболистов, потративших больше всех на обручальное кольцо:

Роналду и Джорджина Родригес – 615 тысяч фунтов (21,9 млн грн)

Джордан Пикфорд и Меган Дэвисон – 500 тысяч фунтов (17,8 млн грн)

Эшли Коул и Шерил – 275 тысяч фунтов (9,8 млн грн)

Кайл Уокер и Энни Килнер – 250 тысяч фунтов (8,9 млн грн)

Уэйн и Колин Руни – 250 тысяч фунтов (8,9 млн грн)

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Как мы писали ранее, Криштиану и Джорджина пока не спешат со свадьбой. Пока они заняты постройкой нового дома. Недавно Роналду купил участок земли за 8 млн евро, где планируется постройка особняка за 20 млн евро.

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А еще ранее Роналду стал владельцем яхты за 6 миллионов евро. Вместе с семьей португалец провел на ней летний отпуск. Дорогостоящий подарок футболист сделал себе после победы в чемпионате Италии.

Роналду похвастался дорогостоящим спорткаром:

Криштиану Роналду купил новое авто Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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