Ребров был в шаге от сенсации в матче с "Ювентусом", который переписал историю

Впервые за 123 года туринцы играли без итальянского вратаря или защитника

Венгерский "Ференцварош" под руководством украинского наставника Сергея Реброва едва не сотворил сенсацию в Турине в матче 4-го тура Лиги чемпионов. Уже на 19-й минуте встречи в Италии Мюрто Узун вывел скромных гостей вперед, что заставило задуматься тренера "Ювентуса" Андреа Пирло.

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"Старая Синьора" отыгралась в середине первого тайма – на 35-й минуте Криштиану Роналду ударил из-за пределов штрафной и поразил ближний угол. После этого счет долго держался 1:1. Дважды венгров выручила штанга. Но на второй добавленной минуте матча Альваро Мората таки пробил Дибуса – после удара головой мяч с отскоком от газона проскользнул в ворота между ног вратаря – 2:1.

При этом сегодня впервые в истории клуба туринцы играли без итальянского вратаря или защитника – сообщает Football Italia. Это случилось впервые за 123 года существования команды.

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Победный гол Альваро Мораты / Фото: Reuters В тренде "Ще не вмерла" в Москве! Сумасшедший украинец-скалолаз выиграл чемпионат Европы, обставив россиянина

Теперь после четырех туров в группе G лидирует "Барселона", которая набрала 12 очков. Второе место занимает туринский "Ювентус" – 9 баллов, но еще может побороться с каталонцами за первое место. Хотя и итальянцы, и испанцы уже гарантировали себе выход в плей-офф. "Ференцварош" и киевское "Динамо" набрали по одному очку и будут бороться за Лигу Европы.

Смотрите, как "Ференцварош" и "Ювентус" играли в Венгрии

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