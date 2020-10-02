Джорджина Родригес задрала ногу на раковину, чтобы похвастаться сапогами. А еще она пошла на работу

Невеста футболиста "Ювентуса" Криштиану Роналду Джорджина Родригес на своей странице в Instagram поделилась необычным фото. Вероятно, девушка решила похвастаться новыми сапогами, но не придумала ничего другого, как задрать ногу на раковину в уборной. За компанию Джорджина еще и сумочку показала.

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Далее девушка и вовсе создала интригу, подписав фото: "Еще один день в офисе #работа. Счастливых выходных". Неужели карантин так ударил по семейству Роналду, что девушке пришлось выйти на работу?

INSTAGRAM

Ранее мы писали, что Роналду подарил самое дорогое обручальное кольцо в футболе: что за эти деньги можно купить в Украине. На подарок своей невесте португальский футболист потратил более 20 миллионов гривен.

Впрочем, Криштиану и Джорджина пока не спешат со свадьбой. Пока они заняты постройкой нового дома. Недавно Роналду купил участок земли за 8 млн евро, где планируется постройка особняка за 20 млн евро.

А еще ранее Роналду стал владельцем яхты за 6 миллионов евро. Вместе с семьей португалец провел на ней летний отпуск. Дорогостоящий подарок футболист сделал себе после победы в чемпионате Италии.

Роналду, Джорджина Родригес и дети Видео: Instagram

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