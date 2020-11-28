"Ювентус" перед "Динамо" споткнулся на "ведьмах"

Без Криштиану Роналду туринцы сыграли лишь вничью с "Беневенто": смотрите видео голов и обзор матча

Перед домашним матчем с киевским "Динамо" в Лиге чемпионов, который состоится в Турине в ближайшую среду, "Ювентус" в чемпионате Италии не смог обыграть в гостях скромный "Беневенто". Поединок завершился сенсационно – вничью 1:1.

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Отметим, что в матче с "ведьмами", как называют "Беневенто", тренер "Ювентуса" Андреа Пирло дал отдохнуть Криштиану Роналду. Как следствие, фанаты туринского клуба снова убедились: нет Кришти – нет результата.

Сыграв 1:1 со вчерашним клубом второго дивизиона "Беневенто", "Юве" занимает лишь пятое место в Серии А, отставая на три очка от "Милана", имеющего еще и игру в запасе.

Обзор матча "Беневенто" – "Ювентус" (1:1)

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"Беневенто" – "Ювентус" – 1:1

Голы: Летиция, 45+3 – Мората, 21

"Ювентус": Щесны – Куадрадо, де Лигт, Данило, Фработта – Кьеза (Бернардески, 69), Артур (Бентанкур, 62), Рабио, Рэмси (Кулусевски, 62) – Дибала, Мората

Предупреждения: Маджо, Скьяттарелла, Барба, Импрота – Куадрадо

Турнирная таблица чемпионата Италии

Напомним, "Динамо" перед вылетом в Турин на матч с "Ювентусом" обыграло "Ворсклу" 2:0 и укрепилось на первом месте чемпионата Украины. У киевлян забили Цыганков и Вербич.

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Смотрите, как "Динамо" и "Ювентус" играли в Киеве

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