"Боль была адская": жена украинского футболиста – о том, как перенесла "кесарево"

Жена известного украинского футболиста Валерия Лучкевича в подробностях рассказала о том, как у нее проходили роды. Напомним, в конце ноября в Днепре Анна подарила финалисту Лиги Европы-2015, выступающему сейчас за "Александрию", сына, которого назвали Леоном.

"У меня было плановое кесарево сечение. Скажу сразу, что хотела я рожать сама, боролась до последнего, но ни один врач не разрешил рожать мне естественным путем, так как был огромный риск для меня и малыша"

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"У меня врожденный вывих тазобедренного сустава, а это прямое показание к кесареву. При таком диагнозе (если бы что-то пошло не так) я бы осталась калекой на всю жизнь, а малыш мог бы застрять в неподходящий момент от защемления нерва. Поэтому, чтобы не рисковать здоровьем, приняли решение в пользу кесарева"

"О том, что будет кесарево, точно сообщили в 30 недель. Из личных побуждений я заранее не стала рассказывать, дабы избежать комментариев от #яжемать: как плохо – кесарево и как хорошо – естественные роды"

"Вообще не поддерживаю эту тему и считаю, что каждая женщина имеет право сама решать, каким путем рожать, причем на дворе 21-й век. И поверьте, для ребенка кесарево иногда даже лучше, так как его не сдавливают в три погибели (из-за узких бедер матери), не выдавливают и не достают варварски щипцами (это, конечно, редко, но от многих слышала и такие истории)"

"Не поддерживаю девочек, которые говорят, что кесарево – это легко, мол: "чик-чик – и ляля на руках...". Вы просто не представляете, какую адскую боль я пережила. Самая жесть приходит после того, как отходит анестезия. Больно абсолютно везде и боль такая, что хочется лезть на стены... Хотя к боли я терпима", – разоткровенничалась у себя в Instagram Анна Лучкевич

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Ранее супруга Валерий Лучкевича Анна призналась, что после родов выжата как лимон. "Терпеть не могу больницы, а если учесть, что за чуть больше недели мне сделали 200+ уколов в пятую точку и руки у меня обколоты по самые синяки, то еще бы два дня, и я бы втихую сбежала с Леоном через черный ход", – рассказывала девушка.

Отметим, что Валерий и Анна поженились в начале июня 2017 года в Днепре. Супруги провели фотоссесию на "Днепр Арене" – стадионе, где в большом футболе дебютировал Лучкевич, а на свадьбе присутствовали бывшие партнеры игрока по "Днепру". Избранница 24-летнего футболиста старше его на два года.

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