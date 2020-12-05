Не бюстом единым: секс-бомба украинского спорта нашла, чем еще поразить

Украинка Ангелина Шахрайчук, которую называют обладательницей самого эффектного бюста мирового тенниса, показала, что не только им может "козырнуть" во всевозможных рейтингах красоток. Пышногрудая спортсменка опубликовала фото, которым подчеркнула, насколько обворожительными могут быть ее волосы. Просто королева!

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"Резинки для волос не найдется?" – кокетничает с подписчиками Ангелина Шахрайчук у себя в Instagram

"Вау!", "Шикарная!", "Детка, ты дикая!" – отмечают в комментариях фолловеры спортсменки

Напомним, что Ангелина Шахрайчук последние годы проживает в США. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру спортсменка заработала всего лишь 8156 долларов призовых, а ее высшей позицией в одиночном разряде мировой классификации было 810-е место в ноябре 2016 года. Тем не менее прекращать карьеру теннисистки и всецело посвящать себя модельному бизнесу девушка не спешит, считая, что своего пика в спорте еще не достигла.

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Добавим, что 21-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

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