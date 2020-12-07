Согрела подписчиков фото в красном купальнике: красотка-боец борется с холодом

Пейдж Ванзант не дает скучать в перерыве между боями

Американская звезда смешанных единоборствах Пейдж Ванзант после наступления холодов в США решила, что "надо немного нагреть свою страничку" в Instagram. Очаровательный боец поделилась с подписчиками солнечными фото в купальнике. Ранее красотка Ванзант призналась, что в интернете зарабатывает больше, чем за бои.

"Оставайся диким ребенком солнца", – подписала свое фото у бассейна Пейдж.

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Напомним, что в своем последнем бою в июле главная красотка смешанных единоборств проиграла на "Бойцовском острове" в первом раунде. Бразильянка Аманда Рибас победила Пейдж Ванзант болевым приемом на руку. Этот поединок был последним для Ванзант по контракту с UFC, и пока неизвестно, будет ли он продлен.

Отметим, что Пейдж выступает в ММА с юности – уже на протяжении восьми лет. Также она работала моделью и снималась в телесериале. Кроме того, девушка попробовала себя в роли писателя. Два года назад, в 2018-м, она издала собственную автобиографию.

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Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

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