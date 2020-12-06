Голая грудь из-под пиджака: украинская саблистка продолжает раздеваться ради Instagram-отдачи

Знаменитую украинскую саблистку, серебряную призерку Олимпиады-2016 Елену Кравацкую снова потянуло на откровенность. После публикации фотографии, на которой Кравацкая полностью голая, она обнародовала еще один пикантный снимок – из одежды на ней лишь шляпка и пиджачок, из-под которого виднеется голая грудь.

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Что интересно, Кравацкая не скрывает, что такими эротичными постами пытается заполучить как можно больше фолловеров. "Вот сижу и думаю, когда уже моя страница начнет набирать обороты, а то что-то опускаются руки вести ее без результатов и какой-либо отдачи. Эх, ну ничего, еще немного постараюсь... Должна прорваться", – написала недавно у себя в Instagram 28-летняя спортсменка.

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При этом Елена Кравацкая в виртуальном общении со своими поклонниками откровенными фотографиями не ограничивается, рассказывая о деталях своей жизни, которые мало кто из звезд спорта выносит на показ.

Например, рассуждая о важности здорового питания, фехтовальщица поведала, что раньше засыпала с десятью конфетами у подушки, чтобы было чем подкрепиться ночью. Как следствие...

"Помимо кожи с сыпью, сухой и не гладкой, я начала страдать (пишу все откровенно) серьезными запорами, да так, что клизмы были мои лучшие друзья, а от напряжения у меня лопались сосуды под глазами. Это было ужасно! Сейчас самой сложно поверить, что такое было"

Сладкоежка-белоснежка Елена Кравацкая

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А вот о том, занято ли ее сердце и кем, откровенная Елена Кравацкая пока умалчивает. В отличие от своей подруги по сборной Украины Ольги Харлан, которая накануне показала, как впервые нарядила елку со своим итальянским парнем.

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Напомним, что не так давно Кравацкая засветила свою татуировку под интимным местом. Под левой грудью у саблистки выбита дата "19.02.2018". Для Елены она особая, ведь именно в этот день девушка стала мамой, родив сына.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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