Футболистку уволили за неподобающее поведение, но это они еще не видели ее фото в соцсетях

"Плохая девочка" Мадлен Райт любит весело проводить свободное время. Теперь у нее его стало больше

Женская команда "Чарльтон" разорвала контракт с футболисткой Мадлен Райт после того, как руководство узнало, что девушка на вечеринке вдыхала "веселящий газ". Позже в Сети появилось видео, на котором Мадлен сидит за рулем своего Range Rover и пьет шампанское прямо из бутылки.

"Как клуб, мы разочарованы поведением Мадлен, которое не соответствует стандартам, которых придерживается команда. Игрок раскаялся и покинул клуб", – гласит заявление клуба.

Возможно, контракт с Райт разорвали бы намного раньше, если бы увидели ее фото в Instagram. Хотя, может, это девушке на пользу, ведь она легко может попробовать себя в роли модели.

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