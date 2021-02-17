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Ломаченко сам себя поздравил с Днем рождения и сразу же занялся рекламой

17 февраля, 15:04

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитому украинскому боксеру в среду исполняется 33 года

Сегодня День рождения отмечает один из самых известных украинских спортсменов в мире – боксер Василий Ломаченко. Уроженцу Белгорода-Днестровского 17 февраля стукнуло 33. Кстати, на днях Ломаченко оставил бокс и сыграл за хоккейный клуб на стоянке.

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Ломаченко – неординарная фигура в украинском спорте. В ринге он достиг высочайших вершин, но за его пределами поведение Василия вызывает неоднозначную реакцию на родине. В любительском боксер он дважды выигрывал Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Становился и чемпионом среди профи, но в октябре 2020-го проиграл пояса Теофимо Лопесу.

Одновременно парня из Одесской области на фоне войны с Россией называют русофилом. Также он известен религиозностью, причем, поддерживает московскую православную церковь. Обвиняют его и в самовлюбленности.

Сегодня поздравление с Днем рождения боксер получил в том числе и... от самого себя – своей официальной странички с кумом Александром Усиком.

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Конечно же, не оставил без поздравлений легенду нашего спорта НОК Украины.

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Интересно, что на страничке официального магазина LomUs боксер как ни в чем не бывало рекламирует сегодня спортивный костюм. Его можно приобрести за 2850 грн. Бизнес требует активности.

Ломаченко рекламирует костюм

А пару дней назад Лома и Усик вместе тренировались и расслаблялись в небольшом бассейне.

Ломаченко и Усик отдыхают в бассейне

Ожидают, что Ломаченко вернется летом боем с японцем.

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Смотрите, как Вася весело встречался с Усиком и Беринчиком:

Беринчик просит у Ломаченко денег

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реклама день рождения бокс Василий Ломаченко Александр Усик НОК Украины
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