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Невеста звездного гонщика, обожающая голые фото, взгрустнула о своем пупке

18 февраля, 13:46

Олег Люлька Олег Люлька

Возлюбленная Дженсона Баттона считает, что две беременности не прошли бесследно для ее фигуры. Но права ли она?

Невеста знаменитого британского гонщика Дженсона Баттона Бриттни Уорд, приучившая своих поклонников к полностью обнаженным фото, сделала исключение из правила. На сей раз модель, аккаунт которой трижды удаляли из соцсетей за обнаженку, опубликовала свое фото в соблазнительном купальнике – так сказать, из прошлой жизни.

"Вот так когда-то выглядел мой пупок", – подписала снимок в Instagram Бриттни Уорд

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На вопрос одной из подписчиц, так ли сильно изменился ее пупок после кесаревых, модель уточнила: "Не от кесаревых. Он просто растянулся во время беременностей".

А их было две. Летом 2019-го Бриттни Уорд родила Дженсону Баттону сына Хендрикса, а в декабре 2020-го – дочку Ленни Монроу.

Кстати, фото с прежним пупком Бриттни Уорд не оставил без внимания ее жених Дженсон Баттон. В комментариях под снимком своей возлюбленной гонщик оставил смайлик с большими глазами в виде сердечек.

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Впрочем, так уж ли сильно изменили фигуру Бриттни Уорд две беременности? Смотрите, как она выглядит сейчас.

Смотрите больше фото Бриттни Уорд

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Напомним, что Дженсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2016 год. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз поднимался на подиум.

Со своей невестой и детьми Баттон живет сейчас в Лос-Анджелесе.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Формула-1 Дженсон Баттон Бриттни Уорд WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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