Невеста звездного гонщика, обожающая голые фото, взгрустнула о своем пупке

Возлюбленная Дженсона Баттона считает, что две беременности не прошли бесследно для ее фигуры. Но права ли она?

Невеста знаменитого британского гонщика Дженсона Баттона Бриттни Уорд, приучившая своих поклонников к полностью обнаженным фото, сделала исключение из правила. На сей раз модель, аккаунт которой трижды удаляли из соцсетей за обнаженку, опубликовала свое фото в соблазнительном купальнике – так сказать, из прошлой жизни.

"Вот так когда-то выглядел мой пупок", – подписала снимок в Instagram Бриттни Уорд

Реклама

На вопрос одной из подписчиц, так ли сильно изменился ее пупок после кесаревых, модель уточнила: "Не от кесаревых. Он просто растянулся во время беременностей".

А их было две. Летом 2019-го Бриттни Уорд родила Дженсону Баттону сына Хендрикса, а в декабре 2020-го – дочку Ленни Монроу.

Кстати, фото с прежним пупком Бриттни Уорд не оставил без внимания ее жених Дженсон Баттон. В комментариях под снимком своей возлюбленной гонщик оставил смайлик с большими глазами в виде сердечек.

Реклама

Впрочем, так уж ли сильно изменили фигуру Бриттни Уорд две беременности? Смотрите, как она выглядит сейчас.

Смотрите больше фото Бриттни Уорд

Реклама

Реклама

Читайте также: Обалденные ножки жены украинского финалиста Лиги Европы: фото с клубничкой

Напомним, что Дженсон Баттон выступал в Формуле-1 с 2000 по 2016 год. В 2009 году стал чемпионом мира. Всего одержал 15 побед на этапах Формулы-1 и 50 раз поднимался на подиум.

Со своей невестой и детьми Баттон живет сейчас в Лос-Анджелесе.

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама