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Ее аккаунт трижды удаляли: жена звезды Формулы-1 не стесняется выкладывать обнаженку

14 января, 21:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

Девушка продолжает испытывать грани дозволенного в соцсети

Супруга бывшего чемпиона Формулы-1 Дженсона Баттона Бриттни Уорд любит делиться со своими подписчиками в Instagram интимными фото. Модель не стесняется выкладывать даже слишком откровенные фото, за что трижды ее аккаунт в соцсети был удален.

Тем не менее, девушка продолжает испытывать грани дозволенного снова выложила провокационное фото, на котором он кормит грудью свою месячную дочь Ленни Монро.

"Интересный факт! С тех пор, как я присоединилась к Instagram около 8 лет назад, мой аккаунт был удален 3 раза из-за "нарушения правил фото". Кормление моего ребенка тоже нарушает эти правила?!", – написала Бриттни.

Хотя на странице Уорд есть фото куда интимнее:

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девушка Бриттни Уорд WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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