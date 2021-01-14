Флойд Мейвезер завел роман со стриптизершей. Она копия Мерлин Монро

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер встречается с "ведущей" танцовщицей в своем стриптиз-клубе и хочет завести от нее ребенка, сообщает The Sun. Бывший боксер несколько месяцев встречался с британкой Анной Монро, а накануне Нового года пара официально обнародовала свои отношения, сообщив семье и друзьям в Великобритании.

Друг Мейвезера рассказал источнику, что Флойд сам решает, когда им видится и хочет, чтобы Анна стала матерью его ребенка. Отметим, что у боксера уже есть пятеро детей – три сына и две дочери.

"Анна родилась в США, но ее родители переехали в Англию по работе, когда она была совсем юной. Затем она вернулась в Америку, когда ей было 22 года. Девушка пошла на собеседование по поводу работы в Floyd's Girl Collection, но получила отказ, однако, уходя, она прошла мимо Флойда в коридоре. На следующий день ей позвонили из клуба и попросили вернуться, и Флойд лично присутствовал на ужине при свечах в стриптиз-клубе, чтобы сказать ей, что она получила работу и теперь она будет ведущей танцовщицей", – добавил он.

С тех пор Анна публиковала фотографии, на которых она и Мэйвезер позируют на отдыхе у Акрополя в Афинах. Пара также разместила свои фотографии в одном и том же месте в одно и то же время в Париже, Абу-Даби, Санторини и Амстердаме.

Читайте также:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться