Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін Монро

Легендарний американський боксер Флойд Мейвезер зустрічається з "провідною" танцівницею в своєму стриптиз-клубі і хоче завести від неї дитину, повідомляє The Sun. Колишній боксер кілька місяців зустрічався з британкою Анною Монро, а напередодні Нового року пара офіційно оприлюднила свої відносини, повідомивши сім'ї і друзям у Великій Британії.

Друг Мейвезера розповів джерела, що Флойд сам вирішує, коли їм бачиться і хоче, щоб Анна стала матір'ю його дитини. Відзначимо, що у боксера вже є п'ятеро дітей – троє синів і дві дочки.

"Анна народилася У США, але її батьки переїхали до Англії по роботі, коли вона була зовсім юною. Потім вона повернулася в Америку, коли їй було 22 роки. Дівчина пішла на співбесіду стосовно роботи в Floyd's Girl Collection, але отримала відмову, однак, йдучи, вона пройшла повз Флойда в коридорі. Наступного дня їй зателефонували з клубу і попросили повернутися, і Флойд особисто був присутній на вечері при свічках в стриптиз-клубі, щоб сказати їй, що вона отримала роботу і тепер вона буде провідною танцівницею", – додав він.

Відтоді Анна публікувала фотографії, на яких вона і Мейвезер позують на відпочинку біля Акрополя в Афінах. Пара також розмістила свої фотографії в одному і тому ж місці в один і той же час в Парижі, Абу-Дабі, Санторіні й Амстердамі.

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