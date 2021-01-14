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Жена украинского форварда в купальнике прислонилась к пальме. Даже муж пустил слюну

14 января, 13:15

Олег Люлька Олег Люлька

Кристина Яремчук отдыхает в Эмиратах, балуя фолловеров фотографиями своей восхитительной фигуры

Ну вот, похвасталась своей ошеломительной фигурой в теплых краях и жена основного форварда сборной Украины Романа Яремчука Кристина. Пока вторые половинки футболистов из УПЛ на Новый год одна за другой хвастались своими формами, супруга нападающего бельгийского "Гента" отмалчивалась в соцсетях. Но теперь "выстрелила" серией эффектных фотографий из Дубая и она.

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В Эмиратах Кристина прислонилась в пальме в одном купальнике, а еще побаловала подписчиков своими стройными ножками. Даже Роман Яремчук не удержался от комментария, разместив под одним из фото своей очаровательной жены смайлик, пускающий слюнки.

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А вот как на фото Кристины Яремчук у пальмы отреагировали ее подруги – жены Евгения Коноплянки и Максима Малышева:

Отметим, что Кристина Яремчук отдыхает в Дубае на искусственном Пальмовом острове в отеле, номера которого стоят от 8 215 грн за ночь. Тем временем ее муж готовится к своим первым матчам года с "Гентом", в котором, напомним, отказываются продавать Яремчука до лета.

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Напомним, что летом 2019 года Роман Яремчук стал отцом. Жена Кристина подарила украинскому "буйволу" (прозвище футболистов "Гента") сына. Рожала девушка в одной из киевских клиник, где цены на роды стартуют с 68 688 грн.

Смотрите, как забивает Роман Яремчук

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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Роман Яремчук WAGs Кристина Яремчук

Источник: Сегодня|Спорт

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