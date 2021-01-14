Дружина українського форварда в купальнику притулилася до пальми. Навіть чоловік пустив слину

Ну ось, похвалилася своєю приголомшливою фігурою в теплих краях і дружина основного форварда збірної України Романа Яремчука Христина. Поки другі половинки футболістів з УПЛ на Новий рік одна за одною хвалилися своїми формами, дружина нападника бельгійського "Гента" відмовчувалася в соцмережах. Але тепер "вистрілила" серією ефектних фотографій з Дубая і вона.

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В Еміратах Христина притулилася в пальмы в одному купальнику, а ще побалувала підписників своїми стрункими ніжками. Навіть Роман Яремчук не втримався від коментаря, розмістивши під одним із фото своєї чарівної дружини смайлик, що пускає слину.

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А ось як на фото Христини Яремчук біля пальми відреагували її подруги – дружини Євгена Коноплянки та Максима Малишева:

Відзначимо, що Христина Яремчук відпочиває в Дубаї на штучному Пальмовому острові в готелі, номери якого коштують від 8 215 грн за ніч. Тим часом її чоловік готується до своїх перших матчів року з "Гентом", в якому, нагадаємо, відмовляються продавати Яремчука до літа.

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Нагадаємо, що влітку 2019 року Роман Яремчук став батьком. Дружина Христина подарувала українському "буйволові" (прізвисько футболістів "Гента") сина. Народжувала дівчина в одній з київських клінік, де ціни на пологи стартують з 68 688 грн.

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