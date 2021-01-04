"Гент" готовий попрощатися з форвардом збірної України

Роман Яремчук перебуває в очікуванні трансферу в більш іменитий клуб

Схоже, вже найближчим часом визначиться подальша футбольна доля українця Романа Яремчука. 25-річний форвард готується переїхати з Бельгії в сильніший чемпіонат, а його нинішній клуб, "Гент", вже активно шукає йому заміну. Як відомо, "Рома" хоче придбати Яремчука, але є проблема.

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Про те, що "Гент" перебирає кандидатури нападників і вінгера на місце гравця збірної України, повідомило сьогодні бельгійське видання Voetbalnieuws.

Срібний призер минулого чемпіонату Бельгії вже чекає перехід Романа в інший клуб, щоб на виручені гроші придбати футболістів скромніше. Власне, якщо "Гент" не продасть українця зараз, то вже до літа його трансферна вартість, швидше за все, впаде. Адже команда вилетіла з Ліги Європи, де Яремчук забивав, і займає лише дев'яте місце на внутрішній арені.

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

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Нині ж італійська "Рома" готова розщедритися на 10-12 мільйонів. Та й інші претенденти можуть поторгуватися. Так що матч проти "Кортрейка" в кінці минулого року, коли Яремчука вилучили, може виявитися для нього останнім у формі "Гента". Наступний поєдинок у чемпіонаті команда зіграє 10 січня, але львів'янин його точно пропустить через червону картку.

Виступає Роман в Бельгії з літа 2017 року. Згадаймо, як він забивав у Лізі Європи в ворота чеського "Слована":

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