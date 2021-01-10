"Гент" не збирається відпускати Романа Яремчука взимку. Як же так?

Керівництво бельгійського "Гента" не планує розлучатися зі своїми лідерами в зимове трансферне вікно. До них належить і 25-річний український нападник Роман Яремчук. Львів'янин ще влітку висловлював бажання перейти із чемпіонату Бельгії і навіть сварився з клубними босами. Тоді сторони досягли домовленості, що Романа продадуть взимку. Природно, за наявності гідної пропозиції. А от тепер клуб дещо переосмислив плани, хоча кілька днів тому "Гент" шукав Яремчуку заміну.

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Про те, що клуб не буде нікого продавати головний тренер Гейн Вангезебрук заявив виданню HLN.be.

За його словами, команду можуть покинути тільки футболісти, які не отримують достатньо ігрової практики. Проте ті, хто потрібен "Генту", залишаться. Зокрема, наставник відкинув і можливість того, що піде форвард збірної України.

Нині срібний призер 2020 року посідає 11-е місце в чемпіонаті Бельгії, набравши 25 очок в 19 матчах. Сьогодні ввечері команда Яремчука, Безуса і Пластуна зіграє на виїзді з "Беєрсхотом".

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Дивіться, як Роман забивав за "Гент" у Лізі Європи:

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