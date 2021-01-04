Українська
$ 28,27
34,74
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Гент" попрощался с форвардом сборной Украины

4 января, 17:21

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Роман Яремчук пребывает в ожидании трансфера в более именитый клуб

Похоже, уже в ближайшее время определится дальнейшая футбольная судьба украинца Романа Яремчука. 25-летний форвард готовится переехать из Бельгии в более сильный чемпионат, а его нынешний клуб, "Гент", уже активно ищет ему замену. Как известно, "Рома" хочет приобрести Яремчука, но есть проблема.

Реклама

О том, что "Гент" перебирает кандидатуры нападающих и вингеров на место игрока сборной Украины, сообщило сегодня бельгийское издание Voetbalnieuws.

Серебряный призер минувшего чемпионата Бельгии уже ждет переход Романа в другой клуб, чтобы на вырученные деньги приобрести футболистов поскромнее. Собственно, если "Гент" не продаст украинца сейчас, то уже к лету его трансферная стоимость, скорее всего, упадет. Ведь команда вылетела из Лиги Европы, где Яремчук забивал, и занимает лишь девятое место на внутренней арене.

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

В тренде
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике
Реклама

Читайте также: зарплаты украинских футболистов – от "космоса" Ярмоленко до "копеек" Зинченко.

Нынче же итальянская "Рома" готова раскошелиться на 10-12 миллионов. Да и другие претенденты могут поторговаться. Так что матч против "Кортрейка" в конце прошлого года, когда Яремчука удалили, может оказаться для него последним в форме "Гента". Следующий поединок в чемпионате команда сыграет 10 января, но львовянин его точно пропустит из-за красной карточки.

Выступает Роман в Бельгии с лета 2017 года. Вспомним, как он забивал в Лиге Европы в ворота чешского "Слована":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Рома Италия Гент Бельгия Роман Яремчук трансфер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фото
Супруга футболиста выглянула в окно в одних трусиках и попала на фотоФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывались
Раскрыто тренерское фиаско Шевы, о котором болельщики и не догадывалисьФутбол
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистов
Горячая фигура Вики Хачериди собрала море лайков от жен футболистовФутбол
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника
Самая сексуальная хищница украинского футбола: невеста защитника "Шахтера"Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять