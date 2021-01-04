"Гент" попрощался с форвардом сборной Украины

Роман Яремчук пребывает в ожидании трансфера в более именитый клуб

Похоже, уже в ближайшее время определится дальнейшая футбольная судьба украинца Романа Яремчука. 25-летний форвард готовится переехать из Бельгии в более сильный чемпионат, а его нынешний клуб, "Гент", уже активно ищет ему замену. Как известно, "Рома" хочет приобрести Яремчука, но есть проблема.

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О том, что "Гент" перебирает кандидатуры нападающих и вингеров на место игрока сборной Украины, сообщило сегодня бельгийское издание Voetbalnieuws.

Серебряный призер минувшего чемпионата Бельгии уже ждет переход Романа в другой клуб, чтобы на вырученные деньги приобрести футболистов поскромнее. Собственно, если "Гент" не продаст украинца сейчас, то уже к лету его трансферная стоимость, скорее всего, упадет. Ведь команда вылетела из Лиги Европы, где Яремчук забивал, и занимает лишь девятое место на внутренней арене.

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

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Нынче же итальянская "Рома" готова раскошелиться на 10-12 миллионов. Да и другие претенденты могут поторговаться. Так что матч против "Кортрейка" в конце прошлого года, когда Яремчука удалили, может оказаться для него последним в форме "Гента". Следующий поединок в чемпионате команда сыграет 10 января, но львовянин его точно пропустит из-за красной карточки.

Выступает Роман в Бельгии с лета 2017 года. Вспомним, как он забивал в Лиге Европы в ворота чешского "Слована":

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