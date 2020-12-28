Итальянский клуб заявил о готовности приобрести Яремчука, но есть проблема

Появилась свежая информация о конкретном интересе к основному форварду сборной Украины Роману Яремчуку. 25-летнего футболиста хочет купить итальянская "Рома" – причем, уже в ближайшее зимнее трансферное окно.

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Об этом пишет сегодня итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

Сейчас "Рома" занимает в чемпионате Италии третье место, набрав в 14 турах 27 очков. Главный тренер римлян Паулу Фонсека хочет усилить атаку, чтобы продолжить борьбу за место в Лиге чемпионов (ТОП-4).

На днях Яремчук покаялся за то, что подставил "Гент".

Бывший наставник "Шахтера", кроме украинца, назвал двух кандидатов на усиление. Причем, один из них – бразилец Бернард – в свое время также выступал за "Шахтер", а сейчас редко играет в "Эвертоне". Третьим в списке называют итальянца Стефана Эль-Шаарави, который после трех лет в "Роме" уехал в прошлом году в китайский "Шанхай Шеньхуа".

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Проблема лишь в том, что "Рома" никак не может рассчитаться с долгами, так что, скорее всего, приобретение будет всего одно. И крупную сумму итальянский клуб выложить явно не может – с "Гентом" придется поторговаться. Говорят, что летом стороны не смогли найти компромисс.

Недавно сообщались, что "Спортинг" хочет приобрести Яремчука".

Смотрите, как Роман забивал за "Гент" в Лиге Европы в ворота чешского "Слована":

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