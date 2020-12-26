"Мне так стыдно": украинский футболист покаялся за то, что подставил свой клуб

Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук извинился за то, что подставил свой клуб в последнем матче 2020 года. Напомним, в субботу, 26 декабря, Яремчук был удален с поля за неспортивное поведение – экс-динамовец двумя руками толкнул в спину сербского защитника Петара Голубовича, который находился без мяча. Оставшись в меньшинстве, "Гент" пропустил мяч и проиграл "Кортрейку" 0:1.

"Извините, мне очень стыдно за свое поведение. Прошу прощения у каждого болельщика, тренерского штаба и команды", – написал Роман Яремчук в своих историях в Instagram

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Стоит отметить, что Голубович спровоцировал Яремчука на удаление, незаметно для рефери проехавшись по ногам Романа. Однако, по мнению главного тренера "Гента" Хейна Ванхазебрука, украинца это не оправдывает.

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"Судья сказал, что Роман ударил противника по лицу, но это не так. Он его толкнул. В любом случае, Яремчук не должен был так поступать. После финального свистка он извинился перед всей командой за свой поступок. Это хорошо, потому что из этой ситуации ему нужно вынести урок на будущее. Необходимо уметь справляться с эмоциями, когда тебя пытаются вывести из себя", – заявил наставник "Гента"

Напомним, это была первая красная карточка 25-летнего Романа Яремчука за время выступлений в высших дивизионах. Семь лет назад его удалили, когда он играл в Первой лиге Украины за "Динамо-2".

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