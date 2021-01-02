ТОП-10 зарплат украинских легионеров! От "космоса" Ярмоленко до "копеек" Зинченко

Сегодня появилась информация, что игрокам "Реала", включая Андрея Лунина, на 10 процентов урежут зарплату в связи с влиянием коронавируса. Таким образом годовой оклад вратаря мадридцев сократится с 1 440 000 евро до 1 300 000 евро. И в списке самых высокооплачиваемых украинских футболистов, выступающих за рубежом, он вылетит из ТОП-3.
"Сегодня" составили десятку украинских легионеров по зарплатам, учитывая данные Salarysport, а также зарубежных медиа. Возглавляет этот рейтинг с огромным отрывом от преследователей вингер лондонского "Вест Хэма" Ярмоленко, получающий почти 7 млн евро в год – это больше, чем Ракицкий, Малиновский, Лунин и Зинченко вместе взятые.
И вправду, по сравнению с окладом Андрея Ярмоленко, зарплата Александра Зинченко в 1 172 000 евро в год может показаться "копейками". Хотя в случае ухода из "МанСити" финансовые условия Зинченко, которого сватают в "Лацио", могут улучшиться едва ли не в несколько раз.
ТОП-10 ЗАРПЛАТ УКРАИНСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ
1. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) – 6 738 000 евро в год
2. Ярослав Ракицкий ("Зенит", Россия) – 2 500 000 евро
3. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) – 1 346 000 евро
4. Андрей Лунин ("Реал", Испания) 1 300 000 евро
5. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) – 1 172 000 евро
6. Иван Ордец ("Динамо" М, Россия) – 1 000 000 евро
7. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия) – 703 000 евро
8. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) – 509 000 евро
9. Роман Безус ("Гент", Бельгия) – 509 000 евро
10. Евгений Шахов (АЕК, Греция) – 500 000 евро
Отметим, что самая большая зарплата в украинском спорте вскоре будет у баскетболиста клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка. Ожидается, что Михайлюк в среднем будет получать 13,44 млн долларов в год.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк