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ТОП-10 зарплат украинских легионеров! От "космоса" Ярмоленко до "копеек" Зинченко

2 января, 17:41

Олег Люлька Олег Люлька

Один Ярмоленко получает за год больше, чем Ракицкий, Малиновский, Лунин и Зинченко вместе взятые

Сегодня появилась информация, что игрокам "Реала", включая Андрея Лунина, на 10 процентов урежут зарплату в связи с влиянием коронавируса. Таким образом годовой оклад вратаря мадридцев сократится с 1 440 000 евро до 1 300 000 евро. И в списке самых высокооплачиваемых украинских футболистов, выступающих за рубежом, он вылетит из ТОП-3.

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"Сегодня" составили десятку украинских легионеров по зарплатам, учитывая данные Salarysport, а также зарубежных медиа. Возглавляет этот рейтинг с огромным отрывом от преследователей вингер лондонского "Вест Хэма" Ярмоленко, получающий почти 7 млн евро в год – это больше, чем Ракицкий, Малиновский, Лунин и Зинченко вместе взятые.

И вправду, по сравнению с окладом Андрея Ярмоленко, зарплата Александра Зинченко в 1 172 000 евро в год может показаться "копейками". Хотя в случае ухода из "МанСити" финансовые условия Зинченко, которого сватают в "Лацио", могут улучшиться едва ли не в несколько раз.

ТОП-10 ЗАРПЛАТ УКРАИНСКИХ ЛЕГИОНЕРОВ

1. Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия) – 6 738 000 евро в год

Андрей Ярмоленко
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Андрей Ярмоленко / Фото: официальный сайт "Вест Хэм"

2. Ярослав Ракицкий ("Зенит", Россия) – 2 500 000 евро

Ярослав Ракицкий

Ярослав Ракицкий / Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"

3. Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) – 1 346 000 евро

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4. Андрей Лунин ("Реал", Испания) 1 300 000 евро

Андрей Лунин

Андрей Лунин

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5. Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия) – 1 172 000 евро

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото: Manchester City

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6. Иван Ордец ("Динамо" М, Россия) – 1 000 000 евро

Иван Ордец

Иван Ордец / Фото: Instagram

7. Игорь Пластун ("Гент", Бельгия) – 703 000 евро

Игорь Пластун с детьми

Игорь Пластун с детьми / Фото: Instagram

8. Роман Яремчук ("Гент", Бельгия) – 509 000 евро

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

Роман Яремчук. Фото: twitter ФК "Гент"

9. Роман Безус ("Гент", Бельгия) – 509 000 евро

Роман Безус

Роман Безус

10. Евгений Шахов (АЕК, Греция) – 500 000 евро

Евгений Шахов

Евгений Шахов / Фото: АЕК Греция

Отметим, что самая большая зарплата в украинском спорте вскоре будет у баскетболиста клуба НБА "Детройт Пистонс" Святослава Михайлюка. Ожидается, что Михайлюк в среднем будет получать 13,44 млн долларов в год.

Святослав Михайлюк. Тренировка украинца в НБА Видео: Instagram

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футболисты Андрей Ярмоленко Роман Безус Ярослав Ракицкий Евгений Шахов Иван Ордец Руслан Малиновский Игорь Пластун Александр Зинченко Роман Яремчук Андрей Лунин

Источник: Сегодня|Спорт

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