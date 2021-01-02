К Зинченко проявил конкретный интерес итальянский клуб

Сегодня появилась новая информация об интересе к украинскому футболисту Александру Зинченко, который выступает за "Манчестер Сити". Вариант приобретения 24-летнего игрока рассматривает итальянский "Лацио". Недавно мы писали, что "Манчестер Сити" готов продать Зинченко. Есть предложения из России и Италии.

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О том, что Зина попал на карандаш скаутов "Лацио" сообщила итальянская газета Corriere dello Sport.

Подопечные Симоне Индзаги сейчас занимают восьмое место в Серии А и хотят усилить левый фланг, на котором Александр играет в защите за "МанСити". Интересно, что парни Пепа Гвардиолы в Премьер-лиге также идут восьмыми.

Среди достоинств нашего соотечественника отмечают хорошую технику и скорость, но пишут о недостатке физических кондиций. Римляне считают, что английский клуб не будет требовать заоблачную цену, поскольку в этом сезоне Зинченко играл всего лишь в шести матчах. Тем не менее, трансферная сумма может составить около 20 миллионов евро.

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Отмечают, что украинец – не единственный претендент на переход в "Лацио". В Риме рассматривают также кандидатуры из Хорватии и Сербии.

Смотрите, как Александр пробил в штангу в матче со сборной Германии:

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