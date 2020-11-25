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ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего футболиста года: полный список

25 ноября, 12:14

Олег Люлька Олег Люлька

Среди претендентов – Роналду, Месси, Неймар. Однако награду прочат Левандовски

ФИФА обнародовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года. Отметим, что главным претендентом на награду называют польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски, выигравшего с мюнхенцами в 2020-м Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Германии.

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Полный список номинантов от ФИФА

  • Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль")
  • Криштиану Роналду ("Ювентус")
  • Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")
  • Роберт Левандовски ("Бавария")
  • Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")
  • Неймар ("Пари Сен-Жермен")
  • Лионель Месси ("Барселона")
  • Серхио Рамос ("Реал")
  • Садио Мане ("Ливерпуль")
  • Мохамед Салах ("Ливерпуль")
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Роберт Левандовски

Роберт Левандовски / Фото: Reuters

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Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучшего игрока стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.

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Напомним, в 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

Добавим, что Роберта Левандовски считали главным претенедентом на награду лучшему футболисту мира в 2020 году от France Football. Однако издание решило впервые в истории не вручать "Золотой мяч", заявив, что для этого "нет справедливых условий из-за коронавируса".

Смотрите, как Левандовски забивал "Барселоне"

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Источник: FIFA.com

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