ФИФА объявила 11 претендентов на звание лучшего футболиста года: полный список

ФИФА обнародовала список футболистов, претендующих на приз The Best, который вручают лучшему игроку года. Отметим, что главным претендентом на награду называют польского форварда "Баварии" Роберта Левандовски, выигравшего с мюнхенцами в 2020-м Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат Германии.
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Полный список номинантов от ФИФА
- Тьяго Алькантара ("Бавария" / "Ливерпуль")
- Криштиану Роналду ("Ювентус")
- Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити")
- Роберт Левандовски ("Бавария")
- Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен")
- Неймар ("Пари Сен-Жермен")
- Лионель Месси ("Барселона")
- Серхио Рамос ("Реал")
- Садио Мане ("Ливерпуль")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
Церемония ФИФА The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучшего игрока стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.
Напомним, в 2019 году лучшим футболистом мира был признан нападающий "Барселоны" Лионель Месси.
Добавим, что Роберта Левандовски считали главным претенедентом на награду лучшему футболисту мира в 2020 году от France Football. Однако издание решило впервые в истории не вручать "Золотой мяч", заявив, что для этого "нет справедливых условий из-за коронавируса".
Смотрите, как Левандовски забивал "Барселоне"
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